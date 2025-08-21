La solidaridad tiene premio en A Coruña: ir al concierto de Bad Bunny en 2026 en Madrid

La Fundación ENKI de A Coruña ha puesto en marcha una rifa solidaria con el objetivo de recaudar fondos para sus proyectos de inclusión social a través del deporte y el ocio. El premio: dos entradas Platinum para el concierto de Bad Bunny DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo año.

Las entradas, situadas en la Grada Baja (Sector 105, Fila 7, Asientos 4 y 5), están valoradas en 1.112 euros (980 euros las entradas + 132 euros en gastos de gestión). Una oportunidad única para disfrutar de uno de los eventos más esperados del año desde una ubicación privilegiada. El concierto será el 14 de junio de 2026 a las 20:00 horas

Esta iniciativa solidaria nace con un doble propósito: ofrecer a los fans del artista una experiencia inolvidable y contribuir a la financiación de las actividades que la Fundación ENKI desarrolla a favor de la diversidad funcional y la inclusión, como el préstamo gratuito de material deportivo adaptado o los servicios de iniciación deportiva.

La rifa está abierta hasta el próximo 25 de agosto de 2025, y cada participación tiene un coste de tan solo 2,5 euros. Cada compra equivale a una única participación, pero se pueden realizar tantas compras como se desee para aumentar las posibilidades de ganar. El sorteo se realizará el 26 de agosto ante notario en A Coruña.

La persona ganadora se anunciará en las redes sociales de la Fundación, a la que se contactará a través de correo electrónico, teléfono y, si dispone, vía WhatsApp. El premio se recogerá en la sede de la Fundación ENKI (Calle Gregorio Hernández 2, 3ª Planta -Espazo Amizar-) o se enviará por correo electrónico si el ganador está fuera.

Todo lo recaudado se destinará íntegramente a los proyectos que ENKI lleva a cabo para promover la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la participación activa de personas con diversidad funcional en actividades deportivas y culturales.