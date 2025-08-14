Miguel Ríos actuará en A Coruña en 2026: será el 21 de febrero en el Teatro Colón

Miguel Ríos ofrecerá un concierto en el Teatro Colón de A Coruña el próximo año. El granadino, considerado uno de los mejores artistas musicales del rock del país, visitará la ciudad herculina el 21 de febrero en el marco de su gira por los grandes teatros de España.

La actuación del artista está programada para las 21:00 horas. Las entradas para disfrutar del concierto de Miguel Ríos el 21 de febrero de 2026 en A Coruña saldrán a la venta en Ataquilla el próximo 18 de agosto a las 12:00 horas.

Miguel Ríos regresa este 2025 a los escenarios con El último vals, con el que realizará un recorrido por los mejores teatros nacionales desde octubre. El Liceo de Barcelona, el Teatro Price de Madrid, la Maestranza de Sevilla o el Teatro Colón de A Coruña son algunos de los escenarios que pisará.

Cartel del concierto de Miguel Ríos en A Coruña.

La gira permitirá al público disfrutar en directo de su nuevo trabajo discográfico, compuesto por el propio Miguel Ríos junto al productor José Nortes y grabado íntegramente en los icónicos Black Betty Studios de Madrid. El álbum completo se publicará tras el verano

Miguel Ríos estará acompañado sobre el escenario por cuatro músicos multinstrumentistas que darán vida a un formato electroacústico en el que el rock y el country se entrelazan, ofreciendo un espectáculo elegante y lleno de energía.



"Con más de seis décadas sobre las tablas, Miguel Ríos sigue demostrando que es incombustible. Prueba de ello fue su reciente éxito en el Auditorio Nacional de México, donde volvió a conquistar al público con su carisma y su inconfundible voz", señalan desde la organización de la gira.

