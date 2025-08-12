Los Satélites rinden tributo a Sito Sedes en A Coruña

La música no fue lo más importante del concierto que esta noche protagonizó, en un marco casi inmejorable, una de las orquestas más conocidas del panorama gallego.

Los Satélites no dejaron escapar la oportunidad de acordarse de Sito Sedes, su eterno músico, el que estuvo al frente del micrófono durante cerca de una década, en el marco de las fiestas de María Pita, ante un público totalmente entregado a su actuación.

Desde las 22:00, los artistas entonaron parte del repertorio habitual de canciones, acompañados por palmas, coros y cánticos de un público que se sintió como parte activa del espectáculo.

El público, al inicio de la actuación. Quincemil.

Precisamente esa unión con el público para recordar a Sedes, fallecido el 24 de julio del 2024, fue una de las claves del éxito de esta actuación.

Tras proyectar un video elaborado por el nieto del artista con muchas imágenes, diferentes amigos y artistas se fueron subiendo a las tablas para acordarse de el y entonar sus canciones con una dedicatoria al cielo.