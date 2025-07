Pignoise actúa en el Morriña Fest de A Coruña este sábado: "Es nuestro mejor momento"

A Coruña celebra el viernes 25 y el sábado 26 una nueva edición del esperado Morriña Fest. El evento regresa al puerto de la ciudad herculina con un amplio cartel del que forman parte artistas de talla nacional e internacional como Pignoise (sábado, a las 18:20 horas), que acaba de celebrar su 20 aniversario y ya ha dado a conocer dos adelantos de su próximo disco.

La banda regresó a los escenarios en 2021 tras un parón de seis años y ha sido recibida con los brazos abiertos por sus seguidores incondicionales, que entonan sus canciones como los auténticos himnos que son. A ellos se han sumado los jóvenes que se reconocen en los temas del grupo, que ya ha dado a conocer dos nuevos temas del disco en el que trabaja: Atardecer y Las promesas que se van.

Héctor Polo, Pablo Alonso y Álvaro Benito visitarán A Coruña este fin de semana para deleitar al público con un repertorio en el que no faltarán sus clásicos. Hablamos con el cantante de Pignoise, Álvaro Benito, días antes del concierto mientras regresa de actuar en Ceuta en una semana que promete ser para él muy atareada pero que, reconoce, lo hace sentirse un privilegiado.

Acabáis de cerrar la celebración del 20 aniversario. ¿Cómo han sido estos conciertos?

Ha sido increíble. Ha sido la mejor gira que hemos hecho en nuestra carrera: por recintos, porque se han vendido todas las entradas en todos los sitios, la sensación de la reacción de la gente... Todo.

Ha sido impresionante. Éramos un poco reacios a hacer una celebración con un recopilatorio, al principio no nos seducía nada el tema del revisionismo, pero estamos muy contentos de haber dado el paso y haber hecho una celebración de una fecha que era para hacer algo. Deberíamos haber sido más positivos al principio porque la verdad es que ha sido muy bueno.

Habéis conectado con vuestros fans, por supuesto, pero también con esas nuevas generaciones que también escuchan Pignoise.

Sí, la verdad es que desde que volvimos lo que más nos ha sorprendido es la cantidad de gente joven que se ha incorporado al proyecto. Ha sucedido de forma natural, orgánica e inesperada, es maravilloso.

¿Cuál es el secreto para seguir ahí al pie del cañón después de 20 años? Es algo que no consiguen muchos artistas.

Creo que secretos no hay. Una cosa es lo que sucede de puertas hacia adentro y otra cosa de puertas para afuera.

De puertas hacia adentro, obviamente lo único que debes hacer es trabajar en que tu repertorio para que la música que vas sacando siga seduciendo a la gente, que en tus conciertos el público se vaya satisfecho por ir a verte.

Lo que sucede de puertas para afuera lo decide la gente. Hay canciones que se quedan y la gente sigue teniendo interés en escucharlas y seguir viniendo a los otros conciertos. Eso no depende de uno, sobre todo en nuestro caso particular, que llevamos 15 años sin discográfica.

Este próximo disco sí que lo vamos a sacar con una discográfica, pero con esto quiero decir que no ha habido ningún truco marketiniano: la gente ha decidido que estemos ahí.

Al final ha sido la conexión entre vuestra música y la gente que os sigue, la conexión mas pura.

Sí. Yo estuve como entrenador de fútbol del 2014 al 2019 y cuando volvimos nos dimos cuenta de que las canciones se habían quedado, se han seguido poniendo en reuniones de amigos, en discotecas, etcétera. Están vivas.

Y después de este parón, de esta celebración del 20 aniversario, ¿esta Pignoise en su mejor momento o es una etapa más de la madurez del grupo?

Es el mejor momento, sin duda. También por nosotros, porque ya conocemos más sobre la industria, cómo funciona este trabajo. Sabemos dónde y cómo queremos llegar y lo estamos disfrutando más que en esa primera etapa; cuando te llega el éxito no te paras tanto a contemplar el paisaje sino que te metes en ese tren en marcha e intentas acelerar lo máximo posible.

Es muy difícil llegar a estar de moda, a que tu música empiece a gustar y que alguien te elija. Ya es muy difícil eso, pero creo que es todavía más difícil cuando ya no estás de moda y no suenas en las radios, no eres noticia en la actualidad, que tú sigas estando vigente. Eso es lo más difícil y más en un país pequeño como España. Estamos muy satisfechos, yo creo que es nuestro mejor momento.

Habéis publicado recientemente Atardecer y Las promesas que se van. Esta última habla de dejar de perseguir o de pensar en todo aquello que nunca ocurrió, o que no fue. ¿Os hubiese gustado que las cosas fueran diferentes? ¿Echáis la vista atrás pensando en todas esas cosas que no fueron o que pudieron haber sido?

No pienso mucho en eso. Todos, si pudiésemos volver atrás, nos daríamos algún que otro consejo, pero los pasos en la dirección equivocada te hacen encontrar luego el camino más idóneo. La vida es un aprendizaje, igual que la profesión. Tampoco tendría mucho sentido ir para atrás y decir 'No hagas esto, no hagas otro', porque a lo mejor te hubiese llevado otro destino.

Soy muy de mirar al horizonte. Me encanta estar siempre pensando en lo que se puede hacer mejor de ahora en adelante, intentar que los próximos discos sigan seduciendo, en cómo hacer que los shows sean mejores... Me interesa más esto que el hecho de mirar para atrás, pensando en qué me ha podido equivocar en el pasado.

Precisamente empezaste en la música tras una lesión cuando eras jugador profesional de fútbol. ¿No te planteas tampoco si hubieses llegado a la música igualmente, o si habría existido Pignoise?

Claro que me hubiese gustado poder haber tenido una carrera normal, porque estaba en lo más alto que se puede llegar a nivel mundial en mi disciplina siendo muy joven. Cuando consigues el sueño de tu vida, que te lo arrebaten de esa forma... para mí fue una tragedia vital, como te puedes imaginar.

Mi vida me llevó a seguir caminando hacia otro lugar y la música apareció de una forma maravillosa. Ha sido una compañera que me acompañará siempre. Pero, ¿a quién no le hubiese gustado tener una carrera en el Real Madrid después de llegar con 18 o 19 años?

Compaginas la música con otras facetas como la de comentarista. Ahora que todo va tan rápido, que queremos todo de forma tan inmediata, ¿cómo haces o sea cómo llegar a todo?

Con dificultad, con poco tiempo libre y poca vida social. No recuerdo la última vez que tuve vacaciones. Es un sacrificio que hago voluntariamente y gustoso porque me encanta lo que hago. Como comentarista de fútbol trabajo mucho durante 10 u 11 meses al año y luego concentro casi todos los conciertos en verano.

A veces se me complica la logística y hay semanas de locura, algunas se me hacen muy duras a nivel físico y a nivel mental, pero lo he elegido yo. Soy un privilegiado por poder dedicarme a lo que me dedico. Sacrificas otras cosas: esta vida es así, a veces para lograr ciertos objetivos tienes que hacer unos sacrificios que te compensan.

A finales de semana ponéis rumbo a A Coruña. ¿Cómo va a ser el concierto de Pignoise en el Morriña Fest?

Al ser un festival el repertorio suele ser más corto, pero tocaremos todas las canciones que la gente espera en un concierto de Pignoise y también habrá alguna de las nuevas que hemos sacado del adelanto del disco. Atardecer seguro, porque ya lo estamos tocando, y esta semana empezamos a ensayar Las promesas que se van.

¿Váis a aprovechar, ya que venís a A Coruña, para disfrutar de nuestra gastronomía?

A Coruña la conocemos bien, hemos estado muchas veces. Yo tengo a mi primo trabajando allí. Se come muy rico, así que sí, seguro. Además, tenemos que estar pronto para el concierto del Morriña Fest, llegaremos para comer.