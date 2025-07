Rivadulla hace vibrar el Atlantic Pride en A Coruña con su "Riva rave"

El Atlantic Pride continúa haciéndose oír en A Coruña celebrando su tercera jornada en el escenario instalado en la plaza de Pontevedra, donde el pop de Rivadulla dará paso al rock alternativo de Agoraphobia.

Este martes la fiesta comenzó sobre las 20:00 horas con la que es la primera actuación de DJ Licho. Decenas de personas se fueron acercando a la céntrica plaza para disfrutar de su pinchada con temas que son grandes himnos de las divas del pop internacional.

Grupos de amigos de distintas edades y familias con niños empezaron a calentar motores al ritmo de Charli XCX, Vicco o Cece Peniston.

Uno de los platos fuertes de la tarde llegaría a las 21:00 horas. Rivadulla se subía al escenario para dar un espectáculo en el que su estilo —que él mismo denomina "parikeno marika"— bebe de la música de Lady Gaga, David Bowie o Samantha Hudson.

Lady Gaga es, precisamente, una artista muy presente en la performance de Riva. Después de proyectar un vídeo en el que se veía al cantante, todavía de niño, cantando Born this way en una actuación escolar, el de Monte Alto saltó al escenario para bailar este tema junto a sus bailarines seguido de Abracadabra.

Actuación de Rivadulla en el Atlantic Pride 2025 en A Coruña. Carmen G. Mariñas

El coruñés de 29 años ofreció una "Riva rave" que mezcló la cultura drag con la cultura pop con sonidos que transportaron al público a los años 2000.

El público, entre el que se encontraba su madre, pudo bailar con los temas de su primer disco, El menú, lanzado el año pasado con canciones que abordan el amor y el desamor o la autocompasión y otras canciones anteriores como Mentías.

A las 22:30 horas será el turno de Agoraphobia, una banda de rock alternativo de Boiro que regresó hace tan solo unos meses con Eyes Never Lie, un adelanto de su nuevo disco. Antes de recalar en A Coruña dentro del Atlantic Pride, este grupo ya realizó giras por España, Reino Unido, Filipinas o Alemania y le puso la banda sonora a la película Cerdita, ganadora de un Goya en 2019, con el tema Night of the Living Dead.

Esta noche de música terminará con una segunda sesión a cargo de DJ Licho desde las 23:30 horas.

El Atlantic Pride celebrará mañana miércoles su última jornada en la plaza de Pontevedra. Desde las 20:00 horas actuarán Kris K DJ, Leria, Escarlatina Pier y Alana, cerrando de nuevo Kris K DJ la jornada.

El festival, organizado por Asociación Orgullo Coruña (Orco), continuará hasta el próximo 13 de julio. Por sus escenarios pasarán artistas como Judeline, Edurne, Nia, Merche y Paula Koops y con David Civera como broche final a esta sexta edición.