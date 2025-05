Cientos de gallegos en el casting de Operación Triunfo en Santiago: sueñan con entrar en la Academia

Cientos de gallegos y gallegas se han desplazado en la mañana de este lunes hasta el Multiusos del Sar, en Santiago de Compostela, con un objetivo: entrar en la academia más famosa de la televisión. Sueñan con ser las próximas Aitana o Amaia, pero también Miriam Rodríguez, Roi o Cepeda.

En la parte delantera de la fila los "pases prime", cuyas covers subidas a redes sociales han sido valoradas por Noemí Galera, directora de la Academia, como las mejores. Por detrás, gallegos de todos los rincones de la comunidad y algún que otro aspirante de fuera de Galicia que se ha desplazado hasta la capital a probar suerte.

Los primeros en llegar a la cola del casting de Operación Triunfo. Quincemil

A las 10:00 horas se han abierto las puertas, entre aplausos y ante la expectación de participantes, familiares y prensa. Unos minutos más tarde, y en directo a través del canal de YouTube del programa, el casting ha dado comienzo.

Lo que buscan los jueces

"La persona que seleccionemos tiene que tener una buena voz, actitud, presencia y personalidad. Es un cúmulo de características que nos hace engancharnos a todos y querer que entre. Tiene que ser gente que tenga algo que decir, porque luego van a estar encerrados tres meses y nos tiene que apetecer verlos", explica Noemí Galera.

La directora, que lleva desde los inicios del programa al frente de los castings, ha destacado la tradición artística de Galicia, que ya ha tenido varios representantes en el concurso a lo largo de las distintas ediciones.

Noemí Galera dando inicio al casting. Quincemil

"Aquí hay mucha tradición de cantantes, mucha tradición de orquestas y muy buenas orquestas. Siempre hemos encontrado grandes voces aquí: Roi, Sabela, Lina de Sol, que fue finalista el año pasado… siempre tenemos ganas de venir para ver qué nos encontramos este año", ha señalado.

En la primera fase del casting los aspirantes tienen 20 segundos para demostrar que merecen entrar en el programa. Ya en la segunda, que tendrá lugar por la tarde, podrán cantar dos canciones, una a piano, y otra a capella o con música pregrabada. De esta segunda fase saldrán los que harán la última fase en Barcelona.

Aspirantes de todas las edades

Pese a que Operación Triunfo busca talentos emergentes, hasta el casting se han desplazado personas de todas las edades. Seli, de A Estrada (Pontevedra), tiene 60 años, pero está segura de que la música no tiene edad: "Normalmente buscan gente joven, pero si gusta tu voz ya está. Para mí estar aquí y hacer el casting ya es un orgullo porque me gusta mucho cantar".

Limber, venezolano afincado en Ourense, cogió uno de los primeros trenes de la mañana para presentarse. "Me gusta un montón el formato y yo creo que como artistas tenemos que estar dispuestos a vivir nuevas experiencias. Yo me veo dentro, ahora lo que espero es que me vean los jueces, yo voy a dar el 100%", explica.

Una de las aspirantes tras recibir la pegatina. Quincemil

Ibra, uno de los que se hizo con el "pase prime", explica que viene "a cumplir su sueño". "Canto desde los 14 años, cuando empecé a escuchar a escuchar a Michael Jackson, que es mi referente. Voy a cantar Cheap Thrills de Sia porque es una de mis canciones favoritas y a mi madre le encanta", comenta.

Solo unos pocos han sido los afortunados que se han hecho con la pegatina, pero también pocas han sido las caras largas entre los no seleccionados: "Me ha jugado una mala pasada fijarme en la gente que tenía pegatina, he cambiado mi canción en el último momento haciendo estrategia. He venido desde Canarias para hacer el casting, me llevo una gran experiencia, pienso presentarme en todas las ciudades", relata Monic.

Varios participantes en la cola. Quincemil

Virginia Cruz, la primera en recibir la pegatina

La primera en llegar a la fila, poseedora también de un "pase prime", ha sido Virginia Cruz, una viguesa que ya ha empezado a hacer sus pinitos en la música dando sus primeros conciertos por bares de la zona. "Subí un vídeo a redes, le dieron like al cabo de unas horas y luego me hablaron para darme el pase. Me presenté en 2019 y estaba hecha un manojo de nervios, este año estoy más tranquila", contaba minutos antes de entrar a cantar.

A ella el madrugón le ha compensado, pues ha sido la primera pegatina de la mañana. Se la ha puesto Noemí Galera con la canción Que te quería, de La Quinta Estación. Ya con la pegatina puesta y dentro de la segunda fase Virginia afirmaba sentirse menos nerviosa e ilusionada.

Virginia Cruz, la primera pegatina de la mañana. Quincemil

"Antes de cantar siempre estoy como un flan, pero es dar la primera nota y se me pasa, esta vez me pasó lo mismo. Estaba entre varias opciones de canción y fui con la más potente. Cuando me pusieron la pegatina pensé 'lo he conseguido, por fin'”, explica.

Quien sabe si Virginia será la próxima en gallega en subirse al escenario de Operación Triunfo. Por el momento, ya está en la segunda fase, en la que cantará Que te quería a piano y Ángel caído o Love on the Brain.