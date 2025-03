300 personas asisten en A Coruña al concierto solidario de la Fundación Amador de Castro

Momento del concierto en The Clab Cedida

El tiempo borrascoso de A Coruña no pudo evitar el éxito de la Fundación Amador de Castro, que la semana pasada tuvo que cancelar su evento Special Down en Bastiagueiro, pero rápidamente y en tiempo récord organizó un concierto solidario. En solo 24 horas convocaron a las coruñeses en el The Clab, antigua Chaston, consiguiendo que 300 personas coreasen los grandes éxitos de su juventud en el emblemático local.

El concierto fue un éxito y la gente vibró con el grupo ferrolano Nuevo Plan, que interpretó algunos de los grandes éxitos del pop y rock español de los 80 y 90. Sonaron temas de La Frontera, Loquillo, La Guardia, Nacha Pop, Los Secretos, Burning o Rebeldes, además de otras canciones con gran arraigo en la ciudad, como el tema Ferrol de Los Limones.

La Fundación está particularmente contenta no por la convocatoria récord y el éxito cosechado, sino también por el cálido ambiente. Tras una semana de sustos por tener que posponer el evento por el temporal, el apoyo de la gente y las aportaciones a la Fila 0 fueron una gran satisfacción para los organizadores.

Nueva fecha para Special Down

Los responsables de la Fundación y la gerencia de After de Bastiagueiro están trabajando en una nueva fecha para el evento Special Down que iba a tener lugar originariamente este fin de semana. En unos días habrá novedades.