Rey Dj, pinchadiscos gallego con síndrome de Down: "La música es lo que me llena"

Fran tiene 24 años, es de Bergondo y tiene claro que su pasión es la música. Por eso prefiere que le llamen por su nombre artístico: Rey Dj. Desde hace unos ocho años, este joven con síndrome de Down crea sus propias sesiones y pincha en eventos por toda Galicia.

Todo comenzó en el verano de 2017, cuando decidió apuntarse a un curso de dj que se celebraba en Betanzos. "A mí siempre me gustó mucho la música, escuchaba canciones y veía videoclips y así empecé a querer ser dj", cuenta ahora, ocho años después.

Aficionado desde pequeño a la música, en aquel taller descubrió que lo que le "apasiona" es este sector —"me gustó crear yo la música", cuenta— y por eso se decidió a "seguir aprendiendo más".

Rey Dj continuó su formación con el taller de dj inclusivo del programa de cultura accesible e inclusiva de A Coruña donde, con el apoyo de Jas y de Dani y ya con más conocimiento, fue cerrando sus primeras actuaciones.

Rey DJ en una actuación. Cedida

De esas primeras veces, el dj recuerda que se sintió "a gusto, feliz y contento". Al poco de comenzar, Tomás Romero, de Mas Music, descubrió su talento y decidió contratarle para trabajar con sus sesiones.

Comenzó actuando en la Hípica de A Coruña y ahora su experiencia le ha llevado a ser dj en eventos en Ferrol, Dumbría e incluso Madrid. De todas ellas, la que recuerda más especial, además de la primera, fue la gala de Premios de la Música Gallega Martín Códax del 2023, donde pudo actuar en grupo.

Antes, a Fran le habían ofrecido algún trabajo como jardinero o como camarero. "Pero él no quería. Siempre quiso dedicarse a la música", recuerda Elena, su madre. Por eso, su familia lo apoyó desde un principio brindándole las herramientas necesarias para seguir formándose y creciendo hasta que lo logró. "Fue un cambio como de la noche al día", explica.

Ahora, este trabajo es ya tarea fácil para Rey Dj, que razona que no le encuentra dificultades porque ya tiene "mucha experiencia y me encanta hacerlo". ¿Lo mejor? "Acompañar con música a la gente porque les llena mucho. Aunque bueno, a mí también me llena, pero me gusta dar a los demás".

Entre sus aficiones están el salir y estar con sus amigos, tiempo que aprovecha de todas formas para "escuchar nuevas canciones y nuevas músicas. A mí me encanta".

Rey DJ con el público en una de sus actuaciones. Cedida

En sus sesiones suena mucho reguetón, bachata y música de actualidad. Aunque algunos de sus referentes son Abraham Mateo, Sebastián Yatra y David Guetta, una canción que no falla en sus últimas pinchadas y que es de las más pedidas por el público es Si antes te hubiera conocido de Karol G.

Su próxima parada será un día antes del Día Mundial del Síndrome de Down, actuando en Pontevedra este mismo jueves, dentro de un evento de la Fundación Enki. Con ellos repetirá el lunes que viene en Lugo y, en verano, estará en O Marisquiño de Vigo.

Para su futuro, Rey DJ apunta lejos. "Yo me veo pinchando en Los Ángeles", afirma sin dudar.