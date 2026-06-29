Zara Home lanza una línea de toallas elaboradas con encaje de Camariñas

El Concello de Camariñas, en A Coruña, y Zara Home, del grupo Inditex, lanzan dos nuevos productos con encaje de Camariñas: una toalla con flecos y un set de dos toallas.

Esta es la segunda ocasión en la que Zara Home, dentro de su apuesta por el uso de diferentes artesanías locales, se une a Camariñas y a su encaje para poner a la venta productos que incorporan esta artesanía milenaria. El departamento de la Mostra do Encaixe volvió a encargar la elaboración del producto y la aplicación del encaje a las asociaciones locales Rendas y Puntillas.

En esta ocasión se trata de dos toallas de lino diferentes: la que lleva flecos, de 50x90 centímetros, incorpora un aplique de encaje; y, por otro lado, las toallas del set, una de 30x50 y otra de 50x90 centímetros, cuentan con una banda de encaje aplicada.

Esta nueva colección llega días después de que la firma juvenil Pull&Bear lanzase una colección cápsula inspirada en la artesanía única de este municipio coruñés, una línea de edición limitada disponible a través de su página web a partir del 19 de junio.

La concejala del Encaje, Encarna Liñeiro, explica que “acabamos de vivir un gran momento con la colección cápsula de Pull&Bear y ahora no podemos estar más contentas de continuar la colaboración con Zara Home”. "Son procesos que llevan muchas horas hasta llegar al producto final, pero merecen mucho la pena", añade.