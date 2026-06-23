Si tienes una boda este verano, esta tienda de A Coruña tiene los vestidos más buscados con precios irrepetibles

No necesitas copiar el look de tu influencer favorita para los eventos a los que está invitada este verano, solo encontrar tu look. Y eso es precisamente lo que propone Chérie 1961 en sus últimos días en A Coruña. La boutique quiere despedirse de la ciudad como mejor sabe hacerlo: por todo lo alto y con descuentos difíciles de repetir.

Quienes todavía tienen una boda, una graduación o una comunión marcada en el calendario este verano encontrarán en la tienda una oportunidad única para hacerse con vestidos de invitada elegantes, actuales y exclusivos.

Una selección pensada para quienes buscan un estilismo especial con personalidad propia, inspirado en las tendencias que triunfan, pero con sello propio y ese toque de sofisticación característico de la alta costura.

La gran liquidación reúne además ropa, complementos y sneakers de primeras marcas internacionales como On, Autry, Marc Jacobs o Diesel, entre otras, con precios especiales y últimas unidades disponibles.

Ubicada en el número 12 de la calle Rosalía de Castro, Chérie 1961 encara la recta final de su trayectoria en la ciudad con una campaña que convierte estas semanas en una ocasión excepcional para renovar el armario y encontrar ese look soñado para las celebraciones de primavera y verano.

La liquidación estará disponible hasta el próximo 27 de junio y contará con unidades limitadas, por lo que muchas de las piezas más exclusivas podrían agotarse rápidamente. Una despedida a lo grande para una boutique que ha convertido la moda y las grandes firmas en una referencia para quienes buscan calidad, estilo y prendas con personalidad.