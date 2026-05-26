La gran liquidación de Cherie 1961 en A Coruña: descuentos en On, Autry, Diesel y más marcas de moda

La moda de primeras marcas se convierte durante las próximas semanas en una auténtica oportunidad en A Coruña. Cherie 1961 ha puesto en marcha una gran liquidación con descuentos especiales durante solo un mes, ofreciendo precios irresistibles en algunas de las firmas más buscadas del momento tanto para hombre como para mujer.

La boutique reúne en esta campaña una amplia selección de sneakers, ropa y complementos de marcas reconocidas internacionalmente como On, Autry, Marc Jacobs o Diesel, entre muchas otras, con importantes rebajas y últimas unidades disponibles.

Además, la liquidación incluye una destacada colección de fiesta para mujer, pensada para quienes buscan el look perfecto para bodas, comuniones, graduaciones y todo tipo de celebraciones en esta primavera-verano. Vestidos elegantes, actuales y exclusivos protagonizan una selección diseñada para quienes quieren vestir con estilo sin renunciar a las mejores oportunidades.

La campaña convierte este mes en el momento ideal para renovar el armario con piezas de calidad y tendencia a precios únicos. La tienda está ubicada en la Calle Rosalía de Castro número 12, en A Coruña, y abre en horario de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30.

La liquidación estará disponible únicamente durante un mes y contará con unidades limitadas, por lo que las piezas más exclusivas podrían agotarse rápidamente.