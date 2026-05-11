Kim Tae-hyung, cantante de BTS, sorprende con un look de Zara: la prenda ya está agotada

Los cantantes, además de causar un enorme impacto en la industria musical, también marcan tendencia en el mundo de la moda. Todo lo que llevan se agota en cuestión de horas, o incluso minutos, como ocurre habitualmente con Kim Tae-hyung.

El integrante de BTS, el grupo surcoreano que acumula millones de oyentes en Spotify, lució una prenda de Zara que ya es prácticamente imposible de conseguir: actualmente no está disponible en la web, aunque podría quedar alguna unidad en tiendas físicas.

Kim Tae-hyung llevó un pañuelo del buque insignia de Inditex durante el soundcheck, la prueba de sonido previa al concierto, en las actuaciones celebradas en Tampa (Estados Unidos) y Ciudad de México (México).

La cuenta de fans @bts_v_spain publicó en Instagram dos imágenes en las que se puede ver al cantante luciendo la bandana de dos maneras distintas: anudada al cuello y también en la cabeza, mostrando así dos estilos diferentes.

En concreto, el modelo, ya no disponible en la página web de Zara, presenta una base en color crema con motivos en tonos rojos, un diseño versátil que ahora en primavera permite crear una infinidad de combinaciones.

De hecho, Kim Tae-hyung la combinó durante las pruebas de sonido de Tampa y Ciudad de México con una chaqueta en tono camel y también con una sobrecamisa con estampado de cuadros en tonos marrones.

No es la primera vez que el integrante de BTS viste una firma española. Hace no mucho también se le vio llevando un bolso de la marca barcelonesa Ölend; en concreto, el modelo 'Compact One Soft Bag', disponible en varios colores y con un precio de 85 euros.

Kim Tae-hyung y el resto de integrantes de BTS visitarán España muy pronto. El grupo actuará por primera vez en Madrid con dos conciertos los días 26 y 27 de junio en el estadio Riyadh Air Metropolitano.