Zara lanza una colección cápsula inspirada en la nueva película de Pedro Almodóvar

La firma gallega Zara vuelve a estrechar lazos con el universo cinematográfico de Pedro Almodóvar con el lanzamiento de una colección cápsula basada en su última película, Amarga Navidad. La propuesta, fiel al imaginario visual del cineasta manchego, apuesta por una estética intensa y emocional donde el rojo se convierte en el gran protagonista.

La colección, integrada en la línea de mujer bajo el nombre "Amarga Navidad | Un film de Almodóvar", incluye una sudadera, dos camisetas y una tote bag. Todas las piezas reflejan el estilo inconfundible del director, con referencias gráficas y cromáticas que evocan sus películas más icónicas.

Las prendas ya están disponibles tanto en la tienda online de la marca como en su establecimiento de la Zara Gran Vía 34, uno de los espacios clave de la compañía.

No es la primera vez que ambos colaboran.En 2025, Almodóvar participó en el proyecto del 50 aniversario de Zara con una camiseta de edición especial inspirada en su universo cinematográfico. Ahora, esta alianza evoluciona hacia una colección más completa que refuerza el vínculo entre moda y cine.

El lanzamiento coincide, además, con un momento estratégico para la marca, que recientemente ha anunciado el fichaje del diseñador John Galliano para una colaboración inédita. A partir de septiembre de 2026, Galliano reinterpretará prendas del archivo de Zara con un enfoque de alta costura, en una apuesta ambiciosa del grupo Inditex por elevar su propuesta creativa.

Con esta cápsula, Zara consolida su interés por el diálogo entre disciplinas creativas, fusionando moda y cine en una colección que rinde homenaje a uno de los directores más influyentes del panorama internacional.