Acaba de llegar a Lefties las zapatillas barefoot que están de moda: por solo 19,99 euros y en 7 tallas

Seguro que alguna vez has escuchado hablar del calzado barefoot. Este tipo de zapatillas se define como "respetuosas", ya que respeta la forma del pie y permite su movimiento y flexibilidad naturales.

El calzado barefoot ha llegado para quedarse y cada vez son más las tiendas que ofrecen este tipo de zapatillas en respuesta a la creciente demanda. Un ejemplo perfecto (y para todos los bolsillos) es Lefties.

Lefties se sube al carro del calzado barefoot

Lefties es la marca low cost del grupo Inditex. Nacida originalmente como el outlet de Zara, se ha consolidado como un referente en el mundo de la moda gracias a sus precios más accesibles en comparación con otras tiendas similares.

El catálogo de Lefties incluye una amplia y variada selección de prendas y accesorios: desde chaquetas y jerséis hasta pijamas y bisutería. Asimismo, cuenta con una colección de zapatos, en la que se encuadran opciones barefoot.

Lefties acaba de añadir a su catálogo el calzado barefoot, una opción más saludable que apuesta por respetar la forma natural del pie. Entre los modelos disponibles, destaca el artículo con número de referencia 1040/790/107.

Calzado barefoot de Lefties. Ref: 1040/790/107 Lefties (Web)

Se trata de un zapato tipo zapatilla para mujer con cierre mediante cordones y tira adherente para proporcionar una mayor sujeción y seguridad. Presenta, además, una horma más ancha y redondeada con espacio para la libre movilidad de los dedos.

Siguiendo la esencia del calzado barefoot, este modelo cuenta con una plantilla plana, sin refuerzos ni formas que condicionen la pisada. Además, la suela es completamente plana y flexible, lo que permite una sensación muy similar a caminar descalzo.

En cuanto a su diseño, presenta un estilo moderno y deportivo, ideal para combinar con vaqueros, pero también con faldas o vestidos para un toque más formal pero desenfadado. El color marrón, además, ofrece una gran variedad de posibilidades a la hora de combinarlo.

La talonera cuenta con un detalle de animal print que le aporta un toque distintivo.

Lefties vende este modelo de zapatillas barefoot por solo 19,99 euros. Así, presenta una excelente relación calidad-precio si lo comparamos con otros zapatos con características similares de otras tiendas.

Hay siete tallas a la venta (35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41). Sin embargo, en estos momentos, no se encuentran disponibles los números 39, 40 y 41.