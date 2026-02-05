Marta Ortega deslumbra en Madrid con un look elegante y sencillo junto a los Reyes Felipe y Letizia

Marta Ortega ha reaparecido este jueves, 5 de febrero, en Madrid, junto a los reyes Felipe y Letizia, con motivo de la tercera reunión anual del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales.

Para la ocasión, la presidenta no ejecutiva de Inditex ha apostado por un look sencillo pero impecable, fiel al estilo al que nos tiene acostumbrados. Lo ha complementado con un peinado con suaves ondas y varios complementos, según recoge Europa Press.

Marta Ortega se reúne con los Reyes en Madrid

El Palacio Real ha sido el escenario de esta tercera reunión del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales, en las que se han presentado los datos de asistencia correspondientes a 2025.

El año pasado, la institución registró un total de 741.589 visitantes, un 14,4% más que el año anterior. Entre las exposiciones que han contribuido a este crecimiento destacan 'Victoria Eugenia' y 'Juguetes Reales'.

El Real Patronato de las Colecciones Reales está integrado por representantes de las principales instituciones públicas y culturales, y por destacadas figuras del ámbito empresarial, como Marta Ortega.

Es bien conocido por todos el estilo de Marta Ortega. En esta ocasión, la empresaria se ha decantado por un look impecable, compuesto por un sofisticado vestido midi en color negro, con escote barco, mangas globo y un corte ceñido en la cintura.

La hija de Amancio Ortega ha completado el outfit con unos zapatos de salón con tacón kitten y varios complementos, entre pulseras, anillos y reloj. Antes de su encuentro, apunta Europa Press, ha lucido además un abrigo de ante en color topo y un pequeño bolso en tonos gris amarronado.

Durante la sesión de este jueves se ha realizado un posado conjunto con los asistentes y los Reyes, en el que pudo observarse el look trajeado de Felipe VI, mientras que Letizia se decantó por un pantalón negro, una americana de cuadros en tonos grises y una camisa roja.

Los Reyes y Marta Ortega de fondo Europa Press

Además, se ha dado la bienvenida a Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA y consejera delegada de AXA España, como nueva integrante del Patronato. Además, se ha informado del convenio que Patrimonio Nacional y AXA suscribirán para la conservación del patrimonio y fomentar nuestra cultura.

Asimismo, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha detallado los avances del plan de actuación 2022-2026 y ha presentado la alianza estratégica con Turespaña, un plan de marketing que busca proyectar una imagen cohesionada del legado histórico español.