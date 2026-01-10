Confirmado por las expertas en moda: este es el bolso que no te quitarás esta primavera 2026 en Galicia

Los bolsos son un complemento imprescindible en cualquier outfit. Combinan funcionalidad y estilo, reflejando la personalidad y adaptándose a cada ocasión, al tiempo que nos permiten llevar objetos personales.

"Para gustos, los colores", dice el refrán. Y es cierto: hay un bolso para cada estilo, por lo que nadie se queda sin este accesorio tan básico e imprescindible, ideal tanto para escapadas por la ciudad como para ir a trabajar.

Piezas únicas y llenas de carácter

Bolso de Balenciaga estilo messy chic

Con el año recién empezado, muchas personas se interesan por las tendencias de cara a la primavera, aprovechando la temporada de rebajas y los descuentos en las principales marcas, como Zara, Mango o Stradivarius.

Pues bien, los expertos en moda apuntan a que el bolso messy o, lo que viene a ser lo mismo, el bolso imperfecto (arrugado, deformado, con aspecto de haber vivido mil batallas) será el accesorio estrella de la próxima temporada.

La traducción de "messy" al castellano es desordenado, pero también puede significar revuelto o caótico. En el mundo de la moda, es una tendencia que celebra el estilo relajado, rompiendo con la perfección del estilo clean girl.

De esta forma, la moda messy incluye looks de ropa arrugada, oversized (estilo ancho) y peinados despeinados o con apariencia de deshechos que lucen naturales, frescos y llenos de actitud, transmitiendo una imagen desenfadada.

Ahora, la moda messy también llega a los complementos, con bolsos que lucen un armonioso caos y reflejan libertad de estilo. No hay una línea marcada, ya que cada persona aporta su toque personal, apostando por piezas únicas y llenas de carácter.

En este sentido, no existe un único bolso messy, ya que el objetivo es crear un accesorio propio y personal. Se puede partir de un bolso base, pero también añadir una correa de otro modelo o incorporar objetos con valor sentimental, como un llavero, un charm o cualquier otro accesorio.

Una reliquia, ya sea familiar o encontrada en un mercadillo local, encaja a la perfección en los bolsos messy, aportándoles un carácter único. También tienen cabida elementos de tendencia, como una correa de lunares, flores u otros detalles de moda del momento.

El resultado es un bolso único y completamente personalizado, que refleja de manera fiel el estilo y la personalidad de cada persona. Es decir, no hay dos iguales y en tienda resulta imposible de encontrar.

Este punto creativo también permite fomentar esta área y pensar qué charms, llaveros o correas pueden combinar, creando este artículo único como el 2.55 à la Blazy de Chanel, ejemplo del bolso messy chic o bolso imperfecto.