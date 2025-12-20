El abrigo que necesitas para sobrevivir a la nieve en Galicia: cálido, impermeable y con capucha

Galicia se prepara para un fin de semana plenamente invernal. La nieve volverá a hacer acto de presencia en Lugo y Ourense, lo que traerá consigo temperaturas bajas y la necesidad de abrigarse bien.

Coincidiendo con el fin de semana, muchas personas aprovecharán las nevadas previas, al menos para hoy y mañana, para disfrutar de la nieve antes de Nochebuena y Navidad.

Soporta temperaturas de hasta -8ºC

Protegerse del frío es importante porque, aunque no causa enfermedades directamente, aumenta el riesgo de gripes y resfriados, algo especialmente conveniente evitar en plenas fechas festivas.

Ir bien abrigada no significa llevar muchas capas, sino escoger las prendas adecuadas para mantener el cuerpo cálido y protegido frente a las inclemencias meteorológicas.

Entre las opciones disponibles en las principales tiendas, destaca una prenda de Decathlon que combina calidez, impermeabilidad y un corte fluido. Cuenta con capucha, faldón antinieve e incluye un bolsillo específico para el forfait.

Se trata de un modelo de la marca Wedze, con número de referencia 8641855, ideal para disfrutar de la nieve. Incorpora aislamiento de guata, un componente sintético de poliéster que protege del frío y permite soportar temperaturas de hasta -8ºC.

Abrigo de Decathlon. Ref: 8641855 Decathlon (Web)

Este abrigo sienta bien a todo tipo de cuerpos gracias a su corte amplio, que además permite llevar capas adicionales con total comodidad.

Para una jornada en la nieve puede combinarse con pantalones impermeables, mientras que para una ruta de senderismo sencilla resulta perfectamente válido con unos leggins.

En cuanto a su diseño, incorpora puños ajustables semielásticos que ayudan a mantener el calor, además de dos bolsillos para manos con cierre y un bolsillo interior, ideal para guardar la cartera o las llaves.

Ante las nevadas previstas para este mismo sábado y mañana domingo, esta prenda se presenta como una opción perfecta. Está diseñada para afrontar la intemperie gracias a un proceso de confección riguroso que evita la penetración del agua.

Sin duda, se trata de un básico de armario al que se le puede sacar partido tanto en la nieve como en el día a día, ya que también protege eficazmente frente a la lluvia y el viento, algo especialmente valorado en Galicia.

A la hora de guardarlo, Decathlon aconseja colgarlo preferentemente en una percha y evitar los pliegues que puedan dañar la impermeabilidad del tejido. También es importante asegurarse del secado completo de la prenda antes de almacenarla en un lugar seco y ventilado.

El precio es otra de las características a destacar de este abrigo. Está a la venta por 39,99 euros y disponible en nada menos que en 8 tallas: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL. El color es negro ahumado y, por 10 euros más, también se ofrece en versión estampada, con tonos rosas, azules y amarillos.