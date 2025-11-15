Adiós al leopardo y la serpiente: el estampado que más da que hablar y es tendencia esta temporada

El animal print ha dejado de ser una alternativa a ser un absoluto básico en nuestros armarios. Toda amante de la moda cuenta con alguna prenda con estampado de leopardo, de serpiente, de cebra o incluso de vaca, ya sea en calzado, ropa u accesorios. Ahora, es el estampado de ciervo el que llega pisando fuerte en los escaparates.

En algunas de las pasarelas de moda ya se han visto varias prendas con el estampado de ciervo, de la misma forma que en redes sociales las influencers más conocidas ya lo han incluido en sus unboxing de moda y en sus try-on haul para mostrar esta tendencia que está dando mucho de qué hablar esta temporada de otoño-invierno.

El estampado Bambi

El estampado de ciervo se presenta como la nueva obsesión del momento. Tras años de dominio absoluto del leopardo o la serpiente, entre otros, la moda vuelve a sorprender con una nueva tendencia y un animal un poco más discreto: el ciervo.

Su piel moteada en tonos suaves como el beige, el camel o el marrón crean cierto toque de elegancia ideal para cualquier look. Sin duda, estamos ante una alternativa que se aleja del animal print más "salvaje" al que estábamos acostumbradas para sumergirse en algo más sutil y natural.

Bailarinas de Parfois. Ref: 238619 Parfois

Estas bailarinas de Parfois, por ejemplo, son 100% piel y un ejemplo de la elegancia, la versatilidad y la sutileza de este tipo de estampado. Ya sea con jeans, vestidos o faldas, le darán a tu outfit el toque diferente que necesitas.

Varias firmas reconocidas -de lujo y lowcost- ya han incorporado este estampado en sus últimas colecciones. Lo hemos visto en abrigos de pelo, como este de Bershka que es ideal, chaquetas tipo bomber o bolsos de diferentes estilos. Como suele suceder con las novedades, estas prendas se agotan al momento.

Cazadora de Bershka. Ref: 6641/407/742 Bershka

La rareza y novedad del motivo "Bambi", como ya le llaman algunas itgirls y revistas reconocidas de moda, lo convierten en un objeto de deseo que toda amante de la moda quiere adquirir. Seguro que si estás leyendo esto, y eres de las que siguen las tendencias al milímetro, estás abriendo los catálogos de tus marcas favoritas para ver las opciones y, la verdad, no te culpamos.

Algo muy destacado del estampado de ciervo es su versatilidad. Sus tonalidades neutras lo hacen fácil de combinar: se lleva bien con vaqueros, lana, cuero o incluso con tejidos satinados para que crees el contraste que consideres óptimo en función del momento del día y la ocasión. Tú decides.

Zapatillas de Parfois. Ref: 238576 Parfois

Todo parece indicar que esta tendencia llegó para quedarse. Frente a los prints tradicionales, el motivo de ciervo da un respiro y es una novedad que está gustando mucho. Es una apuesta por la delicadeza sin renunciar a la personalidad. No pierdas la oportunidad de estar a la última en moda e incluye una prenda con este estampado en tu closet.