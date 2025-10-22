Un joven de Madrid no se corta y dice lo que piensa sobre el estilo de los coruñeses: "Más refinado y pijito"

Un joven de Madrid no se corta y dice lo que piensa sobre el estilo de los coruñeses @mohamdattaf

París y Nueva York son dos de las capitales mundiales de la moda, junto con Londres y Milán, que forman parte de las Big Four. Estas cuatro ciudades son consideradas como los principales destinos de moda del mundo, aunque no hace falta salir de España (ni siquiera de Galicia) para vivirla.

A Coruña, cuna del grupo Inditex, se ha hecho un hueco en el mundo de la moda. La ciudad respira moda por todos sus costados, influenciada por las tendencias del gigante textil y otras grandes empresas y diseñadores establecidos en la ciudad herculina.

El estilo a la hora de vestir en A Coruña siempre ha llamado la atención, hasta el punto de que existe una cuenta de Instagram (Galicians in Galicia) que muestra el estilo de la gente de la ciudad con vídeos en los que se puede apreciar todo tipo de outfits.

También forma parte de la saga de vídeos del creador de contenido @mohamdattaf sobre el estilo de vestir en cada Comunidad, donde muestra y comenta cómo visten los gallegos, destacando especialmente el de los coruñeses.

"La gente tiene un estilo mucho más refinado, mucho más pijito, por decirlo de alguna manera. Pero también son muy modernitos", valora en uno de sus últimos vídeos, que acumula ya más de 28.000 visualizaciones y 3.000 'me gusta'.

Y no le falta razón: gracias al efecto Inditex y otras grandes marcas gallegas, en A Coruña conviven diferentes estilos que reflejan la diversidad de su gente, haciendo de la ciudad un referente de moda del que todo el mundo habla.

En este vídeo, @mohamdattaf también dedica unas palabras al resto de Galicia. Sobre el estilo de los santiagueses comenta que son más bohemios, mientras que de los vigueses dice que visten con un estilo más urbano. "Consume mucha marca cara", opina.

En cuanto a la ciudad de Lugo, "la gente viste con un estilo mucho más funcional, cómodo y abrigado". "Sus outfits, por lo general, buscan o reflejan tranquilidad y paz", añade.