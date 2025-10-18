El jersey que arrasa este otoño-invierno entre las celebrities y que más se va a ver en A Coruña

El otoño es esa época del año en que las coruñesas se visten con capas y capas de ropa, demostrando su capacidad de combinar colores, telas y diferentes estructuras con las que marcar su estilo propio. Aunque las temperaturas todavía no son demasiado bajas, los jerseys ya están súper presentes en todos los escaparates, y hay uno que enamora a todas las celebrities.

Se trata del jersey foulard. Una prenda que se caracteriza por su diseño que incorpora un fular o bufanda, una auténtica declaración de estilo que aporta un toque único con el que elevar cualquier look. Te hablamos de todas sus posibilidades en Quincemil.

El jersey que enamora a todas las it-girls

Con el otoño llegan un sinfín de tendencias que prometen estar presentes en todos los armarios de las amantes de la moda durante los próximos meses. Entre estas novedades, hay una prenda que ya ha comenzado a destacar con fuerza en los escaparates, en las redes sociales y, por supuesto, en las calles coruñesas: el jersey foulard.

Jersey punto detalle fular de Massimo Dutti. Ref: 5739/838 Massimo Dutti

Esta pieza, que fusiona la comodidad del clásico jersey de punto con la elegancia de un cuello tipo fular o bufanda integrada, se ha convertido en el comodín perfecto para las amantes de la moda que buscan ir abrigadas sin renunciar al estilo. Un must have para toda insider de la moda.

Lo verás por la calle Real, por la Marina o por las tiendas de la plaza de Lugo: mujeres que cuidan cada detalle de su look y que saben que una prenda bien elegida puede marcar la diferencia.

Lo más interesante del jersey foulard es su versatilidad. Puedes combinarlo con unos jeans y botas para un look más casual o con pantalones de pinzas y mocasines para un outfit más pulido y sofisticado. Tú eliges cómo quieres vestir en función de tus gustos y preferencias.

Jersey cuello alto fular de Mango. Ref: 17005837 Mango

Además, su cuello amplio, que recuerda a una bufanda poco anudada, añade ese toque de diseño que eleva cualquier estilismo. Aunque lleves un conjunto más básico, con acompañarlo con este tipo de jersey lo tienes todo hecho para sorprender por las calles.

Otra de las grandes ventajas de esta prenda es que no es exclusiva de grandes firmas. Marcas accesibles y tiendas locales de confianza apuestan por incluir el jersey foulard en sus colecciones, con versiones en lana, punto grueso o tejidos más ligeros para los días de entretiempo.

En tonos neutros como el beige, gris o camel, o en colores más vibrantes como el burdeos o el azul, hay opciones para todos los gustos. Por supuesto, si eres un 'todo al negro', las opciones son incontables, igual que si prefieres optar por un marrón o un verde.

Cárdigan con fular de Massimo Dutti. Ref: 5714/737 Massimo Dutti

En definitiva, el jersey foulard es una de esas prendas que combinan moda y funcionalidad, algo muy valorado por las amantes del street style. Esta temporada, si quieres invertir en una prenda clave, que sea tendencia sin caer en lo básico, esta es tu apuesta segura. ¡No te lo pienses!