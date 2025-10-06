Locura en Galicia por la nueva colección de Zara: Almodóvar, Rosalía o Kate Moss entre los protagonistas

Este lunes, la tienda de Zara de Juan Flórez, en A Coruña, ha presentado su colección especial por su 50 aniversario bajo el nombre 'Zara Creators' con piezas exclusivas creadas por artistas como Rosalía, Almodóvar o Robbie Williams.

Para celebrar sus 50 años de vida, la marca ha reunido a 50 artistas y diseñadores internacionales con creaciones y piezas únicas de lo más llamativas y creativas, aportando una nueva visión al mundo de la moda con conceptos que van más allá de las prendas tradicionales.

Piezas de la colección

La nueva colección de Zara incluye chaquetas, bolsos, sacos de dormir, sillas, una tabla de surf e incluso un transportín para mascotas para celebrar el 50º cumpleaños de la marca. Una amplia variedad de productos en los que cada creador ha dejado su sello personal, dando lugar a creaciones únicas y sorprendentes.

Desde el diseño de una prenda hasta un objeto de decoración, cada propuesta, concebida como una pieza de coleccionista, refleja el universo creativo del artista que la firma. La colección no solo destaca por su diversidad, sino también por su espíritu colaborativo y su fin solidario.

En moda y belleza, participan iconos como Rosalía, Naomi Campbell, Kate Moss o Cindy Crawford, entre otras. La popular cantante catalana que triunfa allá donde va, ha optado por un sofá puff blanco de peluche con un diseño de lo más innovador, llamado 'Conversation Island'.

'Conversation Island' de Rosalía Quincemil

Naomi Campbell ha apostado por un vestido motociclista bajo el nombre de 'Biker Dress'. Se trata de un vestido total black con corte midi y ceñido al cuerpo. Una prenda con la que acaparar las miradas por su buen ajuste a todos las figuras y siluetas.

'Biker Dress' de Naomi Campbell Quincemil

Por su parte, Cindy Crawford aportó un conjunto compuesto por un body y un pantalón denim, bajo el nombre de 'Bodysuit and Denim set', mientras que Kate Moss sorprendió con su 'Keepsake Boxes'.

'Bodysuit and Denim set' de Cindy Crawford Quincemil

'Keepsake Boxes' de Kate Moss Quincemil

El director creativo de Balenciaga desde mayo de este año, Pierpaolo Piccioli, ha sorprendido con una tabla rosa de surf brillante, 'Poetically Pink Surfboard', un elemento muy diferente en esta colección, demostrando que la moda va mucho más allá.

'Poetically Pink Surboard' de Pierpaolo Piccioli Quincemil

En el ámbito cineasta, sorprende el gran Pedro Almodóvar, una de las principales figuras del cine español y conocido internacionalmente. Su aporte para esta nueva colección es una camiseta que homenajea a sus películas, para la que se escogió el nombre 'Movie T-shirt'.

'Movie T-shirt' de Pedro Almodóvar Quincemil

Otra figura destacada entre los 50 creadores que forman parte de esta exclusiva colección es el cantante Robbie Williams, quien ha optado por un espejo un tanto psicodélico, de nombre 'Mirror of motivation'.

'Mirror of motivation' de Robbie Williams Quincemil

Por otro lado, el fotógrafo que ha participado en muchas de las campañas más emblemáticas de la firma, Steven Meisel, ha diseñado un increíble y elegante transportín para mascotas, bajo el nombre de 'Pet Carrier'.

'Pet Carrier' de Steven Meisel Quincemil

Diseñadores y artistas que participan en la colección

Pop up de Zara Creators en París. Zara

"Es un honor que estos artistas hayan elegido celebrar nuestro aniversario con nosotros de esta manera", dice Marta Ortega Pérez, presidenta no ejecutiva de Inditex. "Cada uno de ellos es referente en su campo por su imaginación, innovación e integridad. Comparten las mismas pasiones que Zara ha tenido desde el principio: la calidad y el disfrute por el diseño".

Entre los más destacados están figuras del mundo de la moda, la música, el cine, la fotografía y el diseño. Participan iconos del pop como Rosalía y Robbie Williams; supermodelos como Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Karlie Kloss y Kate Moss, quienes han creado piezas únicas que reflejan su estilo personal.

Visionarios del diseño como David Chipperfield, Norman Foster,Marc Newson, Vincent van Duysen y Axel Vervoordt; referentes de la moda como Anna Sui, Guido Palau, Harry Lambert, Pat McGrath, Pieter Mulier, Pierpaolo Piccioli y Philip Treacy.

Cineastas como Pedro Almodóvar y Luca Guadagnino; fotógrafos de renombre como Annie Leibovitz, Craig McDean, David Bailey, David Sims, Javier Vallhonrat, Mario Sorrenti, Nick Knight y Steven Meisel reinterpretan el legado de la marca desde una mirada visual y emocional.

Este proyecto, que fusiona creatividad y diversidad cultural, destinará todos los beneficios de la venta a 'Women’s Earth Alliance', una organización sin ánimo de lucro que se ocupa de proteger el medio ambiente mediante el empoderamiento del liderazgo femenino.

Además, Zara donará 20.000 euros a 50 organizaciones benéficas elegidas por los artistas participantes.