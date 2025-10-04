Vuelve el frío a A Coruña: el abrigo definitivo que no puede faltar en tu armario este otoño/invierno

El abrigo ideal para el otoño y el invierno en A Coruña Shutterstock

Con el otoño llegan los días más cortos y fríos, y de eso las coruñesas sabemos mucho. Vuelve la época de vestirse con miles de capas para no helarse en la calle y sobrevivir al viento que sorprende a nuestra melena en cada rincón de la ciudad.

Abrigos de pelo, de lana, puffer, gabardinas... son muchas las posibilidades que hay y que son tendencia esta temporada de otoño-invierno. Si no sabes por cuál decidirte, te presentamos el abrigo todoterreno que te va a salvar en más de una ocasión y con el que no pasarás frío en A Coruña.

El abrigo perfecto para el frío en A Coruña

Si vives en A Coruña, sabes de sobra que el otoño y el invierno no perdonan. Días de lluvia intermitente, viento frío que corta la cara y esa humedad constante que se mete hasta los huesos y que cuesta horrores deshacerse de ella.

Para sobrevivir, con dignidad y estilo, hay una prenda que no puede faltar en tu armario esta temporada: el plumífero. En cualquiera de sus versiones, corto o largo, con o sin mangas. Tan solo tienes que escoger el que mejor se adapta a tu cuerpo y gustos personales.

No hablamos solo del clásico plumífero acolchado que usamos para ir al colegio, sino que el plumífero evoluciona y todas las marcas se adaptan a las tendencias del momento para crear diseños impactantes e innovadores, fuera de lo tradicional.

Plumífero corto resistente al agua y al viento de Zara. Ref: 3046/223/712 Zara

Este plumífero de Zara, aunque corto, es ideal por su resistencia al viento y a la lluvia. Además, cuenta con aislamiento térmico para climas fríos como el coruñés. Su capucha es ajustable, así como el bajo, que dispone de cordones elásticos.

El plumífero "couture" es una versión del abrigo acolchado tradicional con un diseño más sofisticado y estilizado, inspirado en la alta costura. Mantiene la funcionalidad del plumífero clásico, pero con cortes modernos y tejidos de calidad.

Versiones largas, cortas, con o sin capucha (aunque, sinceramente, en Coruña mejor con), entallados u oversize, e incluso en formato chaleco para los días menos fríos. Las opciones son interminables, por lo que siempre vas a encontrar el mejor para ti.

Chaleco acolchado de Mango. Ref: 77178265 Mango

Este chaleco de Mango es repelente al agua, aunque deberás llevar algo de abrigo por abajo si no quieres empaparte los brazos en caso de que la lluvia aparezca por sorpresa.

Entre todas las versiones que arrasan esta temporada, el plumífero largo es el más destacado. Solo tienes que fijarte en las redes sociales y en las fotografías de las it-girls más conocidas. Figuras como Hailey Bieber, por ejemplo, lo combinan con looks deportivos, creando un estilo cómodo y funcional.

Abrigo puffy largo con capucha y bolsillos de H&M. Ref: 1168456001 H&M

Este de H&M es ideal, porque está disponible en negro, beige, gris claro y verde caqui, te cubre todo el cuerpo gracias a su longitud, tus manos estarán bien calentitas gracias a sus bolsillos y tiene capucha extra grande para sobrevivir a esos chaparrones inesperados.

En cuanto a colores, el blanco, verde, negro y marrón siguen siendo apuestas seguras. Múltiples firmas de moda de gran relevancia los incluyen en sus drops en múltiples versiones: con detalles metalizados, costuras marcadas o gomas en el bajo, entre otras.

Atrévete a combinar tu plumífero con colores que contrasten y con prendas que llamen la atención, sin limitarlo únicamente a unos leggings y unas zapatillas. Pantalones anchos, botas militares, jersey... tu imaginación manda.

El plumífero no solo sirve para protegerse del frío, es una prenda versátil que se adapta tanto a tus planes más casual como a un día de recados bajo la lluvia. Sin lugar a dudas, si quieres invertir en un buen abrigo para la temporada de otoño e invierno en A Coruña, ya sabes en cuál hacerlo.