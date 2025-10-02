Tienda de Primark.

Tienda de Primark.

Moda

Novedad de Primark en A Coruña: talleres gratis para darle un nuevo estilo a tu ropa este día de octubre

La compañía impartirá talleres gratuitos de reparación en la tienda de Marineda City de A Coruña para aprender a darle una segunda vida a la ropa

Puede interesarte: Los 5 chalecos que más se van a ver en las calles de A Coruña este otoño 2025 son...

Publicada

La tienda Primark de Marineda City, en A Coruña, organiza talleres de reparación de ropa gratuitos para darle una segunda vida a las prendas y que estas duren mucho más tiempo. Los asistentes aprenderán habilidades básicas de costura para reparar y volver a utilizar su ropa.

Imagen de archivo de una cama

Estas sesiones serán el próximo martes 7 de octubre en la propia tienda de Primark en el centro comercial de Marineda City en A Coruña. Esta actividad forma parte de la iniciativa "Love it for Longer", una propuesta que busca enseñar y alargar la vida útil de las prendas.

Talleres para principiantes

Talleres de reparación de ropa de Primark

Talleres de reparación de ropa de Primark Cedida

Las sesiones están dirigidas por Mónica (@mamemimoblog) y están pensadas para personas sin experiencia. En cada taller se aprenderán técnicas básicas de costura a mano, como arreglar cremalleras, coser botones o realizar mínimos y pequeños ajustes.

No te preocupes, porque Primark facilita a los asistentes todo el material necesario, incluyendo una bolsa reutilizable y un kit de costura para que puedas continuar practicando en casa.

Si te interesa aprender a darle una nueva vida a tus prendas y no desprenderte de ellas tan fácilmente, solo tienes que reservar tu plaza en este link. Los horarios para participar son:

  • De 12:00 a 13:00 horas
  • De 17:00 a 18:00 horas
  • De 19:00 a 20:00 horas

Compromiso con la sostenibilidad

Estos talleres que tendrán lugar en A Coruña no son una novedad de la compañía. Desde hace tres años, Primark ha organizado más de 400 sesiones similares en diferentes puntos de España y de toda Europa, con más de 7.000 plazas ofertadas.

Su objetivo es claro: reducir los residuos textiles y fomentar un consumo más responsable, acercando a los clientes las habilidades útiles que les permitan sacar más partido a su ropa.

Según Nelson Ribeiro, Head of Sales de Primark Iberia, "estos talleres están diseñados para facilitar a nuestros clientes los conocimientos y habilidades necesarios para alargar la vida útil de sus prendas", afirma.

Más allá de los talleres

Quienes no puedan asistir a las sesiones presenciales también podrán acceder a tutoriales online a través de la web oficial de Primark, con el fin de que nadie se quede sin aprender.

Actualmente, el 66% de la ropa de Primark están fabricadas con materiales reciclados o sostenibles. Su compromiso es alcanzar el 100% para 2030.