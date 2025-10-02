Novedad de Primark en A Coruña: talleres gratis para darle un nuevo estilo a tu ropa este día de octubre

La tienda Primark de Marineda City, en A Coruña, organiza talleres de reparación de ropa gratuitos para darle una segunda vida a las prendas y que estas duren mucho más tiempo. Los asistentes aprenderán habilidades básicas de costura para reparar y volver a utilizar su ropa.

Estas sesiones serán el próximo martes 7 de octubre en la propia tienda de Primark en el centro comercial de Marineda City en A Coruña. Esta actividad forma parte de la iniciativa "Love it for Longer", una propuesta que busca enseñar y alargar la vida útil de las prendas.

Talleres para principiantes

Talleres de reparación de ropa de Primark Cedida

Las sesiones están dirigidas por Mónica (@mamemimoblog) y están pensadas para personas sin experiencia. En cada taller se aprenderán técnicas básicas de costura a mano, como arreglar cremalleras, coser botones o realizar mínimos y pequeños ajustes.

No te preocupes, porque Primark facilita a los asistentes todo el material necesario, incluyendo una bolsa reutilizable y un kit de costura para que puedas continuar practicando en casa.

Si te interesa aprender a darle una nueva vida a tus prendas y no desprenderte de ellas tan fácilmente, solo tienes que reservar tu plaza en este link. Los horarios para participar son:

De 12:00 a 13:00 horas

De 17:00 a 18:00 horas

De 19:00 a 20:00 horas

Compromiso con la sostenibilidad

Estos talleres que tendrán lugar en A Coruña no son una novedad de la compañía. Desde hace tres años, Primark ha organizado más de 400 sesiones similares en diferentes puntos de España y de toda Europa, con más de 7.000 plazas ofertadas.

Su objetivo es claro: reducir los residuos textiles y fomentar un consumo más responsable, acercando a los clientes las habilidades útiles que les permitan sacar más partido a su ropa.

Según Nelson Ribeiro, Head of Sales de Primark Iberia, "estos talleres están diseñados para facilitar a nuestros clientes los conocimientos y habilidades necesarios para alargar la vida útil de sus prendas", afirma.

Más allá de los talleres

Quienes no puedan asistir a las sesiones presenciales también podrán acceder a tutoriales online a través de la web oficial de Primark, con el fin de que nadie se quede sin aprender.

Actualmente, el 66% de la ropa de Primark están fabricadas con materiales reciclados o sostenibles. Su compromiso es alcanzar el 100% para 2030.