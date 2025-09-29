Rosalía, Robbie Williams y Almodóvar, protagonizan la nueva colección exclusiva de Zara

Zara lanzará el próximo lunes, 6 de octubre, una colección especial y exclusiva por el 50 aniversario de la firma con creadores de renombre. Bajo el nombre 'Zara Creators', artistas como Rosalía, Pedro Almodóvar, Robbie Williams y Naomi Campbell han diseñado su propia prenda de ropa, accesorios o muebles.

A través de sus redes sociales, la multinacional textil ha anunciado que celebrará medio siglo de vida junto a algunos de los mejores creativos actuales, mediante una colección de 50 piezas exclusivas diseñadas por 50 creadores de renombre.

Según publica la revista HolaFashion en esta nueva iniciativa "han participado rostros conocidos como los cineastas Pedro Almodóvar o Luca Guadagnino (Rivales, Call me by your name), los fotógrafos David Sims, Mario Sorrenti o el español Javier Vallhonrat; cantantes como Rosalía y Robbie Williams; referentes de la moda como Pierpaolo Piccioli (actual director creativo de Balenciaga y el encargado de diseñar los vestidos de novia de Marta Ortega) y modelos como Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista o Kate Moss".

Hace una semana, Zara se aliaba con el estilista Harry Lambert y con Disney para lanzar una línea de ropa cargada de magia. Se trata de la tercera colaboración del británico con la firma gallega dentro del proyecto 'Aw Gee! Wow'.