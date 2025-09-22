Ya es oficial: Amancio Ortega estrena nueva tienda de decoración low cost con platos, sábanas y mucho más
Se trata de una opción muy atractiva para quienes buscan decorar su hogar con estilo sin necesidad de gastar demasiado
Puede interesarte: El éxito rotundo de Lefties en Galicia: vende una chaqueta de temporada en 2 colores por 19,99 euros
Buenas noticias para los amantes de la decoración: Amancio Ortega acaba de inaugurar una nueva tienda de decoración low cost, con precios desde 1,99 euros. Se trata de Lefties Home, que ya se perfila como una alternativa clara de Zara Home e Ikea.
Lefties Home es la nueva línea de decoración low cost del grupo Inditex. Esta reciente propuesta destaca por su precio reducido y su estética cuidada, con inspiraciones vintage, detalles de estilo retro, minimalismo y tonos neutros.
La nueva tienda de Amancio Ortega con productos low cost
Inditex lo tiene claro: Lefties Home nace para democratizar el diseño para todos. En comparación con marcas como Zara Home, Lefties Home ofrece propuestas visualmente similares, pero con una estrategia de precio muchos más baja, lo que permite llegar a todo tipo de públicos.
Lefties Home representa una apuesta firme de Amancio Ortega, con precios que se asemejan a los de Ikea. Esto la convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan decorar su hogar con estilo sin necesidad de gastar demasiado.
La marca apunta un público diverso, ofreciendo colecciones versátiles que abarcan desde textiles y menaje hasta lámparas y accesorios decorativos. En su catálogo también destacan marcos, láminas y libros de tapa dura, plantas y flores, fragancias y velas para el hogar, etcétera.
Por el momento, no hay grandes muebles voluminosos. La oferta se centra en lámparas de mesa, lámparas auxiliares de sobremesa, organizadores, vajillas y otros complementos decorativos que destacan no solo por su precio low-cost, sino también por su buen diseño y funcionalidad moderna.
Para diferenciarse de competidores como JYSK o Maison du Monde, Lefties Home incorpora un valor añadido: la posibilidad de personalizar productos como albornoces, sábanas y fundas nórdicas con nombres o textos, ofreciendo así un valor único.
La nueva era de Lefties Home promete mucho estilo, elegancia y muchas sorpresas más para transformar cualquier hogar. Todas las colecciones están disponibles en la web para España, mientras que en formato físico solo pueden encontrarse en la nueva tienda insignia de Lefties en Leganés (Madrid).