Next, un incierto "competidor más" para Inditex en el "difícil mercado de la moda"

Una tienda de Next en Londres y una de Zara (Inditex) en A Coruña. Google Maps / Quincemil

Hace 17 años los coruñeses leían este titular: "H&M abre su primera tienda en A Coruña para plantar cara a Inditex". Competencia directa. Aunque moderando su crecimiento, Inditex registra récords de ventas y ganancias cada vez que presenta resultados. La compañía sueca, hoy con una sola tienda en la ciudad, cerró el último ejercicio fiscal con menos beneficio, al igual que en el primer trimestre de 2025.

Otro gigante de la moda, Next Plc, la mayor empresa minorista en Reino Unido, acaba de desembarcar en España, y en el hogar de Inditex. Su primera filial, Ginkgo Kalone Investments, se constituyó a comienzos de año y el pasado agosto cambió su domicilio fiscal de Sada a A Coruña, en el Cantón Pequeño; además, con la entrada de dos exdirectivos de Inditex.

¿Plantará cara Next a Inditex, como en 2008 pretendía H&M? El contexto de hoy es diferente, también el consumo y la experiencia de compra, y un terreno en el que Next podría presentar fuerte competencia es el comercio online, cuyos ingresos suponen en la actualidad algo más de la mitad de su facturación.

El sector de la moda en Galicia, representado por el Clúster Gallego Textil Moda, Cointega, considera que la competencia que Next puede representar con este movimiento para Inditex es “relativa”.

"No debería generar ninguna preocupación para Inditex. Ya compite con Next, sobre todo en Inglaterra, y el modelo de negocio de Inditex está muy perfilado y funciona muy bien", resume el presidente de Cointega, Javier Guerra.

"El establecimiento de Next en A Coruña es simbólico, creo que se debe a la atracción de talento que procede de Inditex, y a una posible captación, con muy buenos profesionales y mucho conocimiento" Javier Guerra, presidente de Cointega, Clúster Gallego Textil Moda

¿Y para el resto del sector textil gallego? "No creo que tenga un efecto especialmente importante para empresas relevantes de España, más allá de que la compañía se establece en A Coruña, un hecho más bien simbólico, que supongo que se debe a la atracción de talento, y a una posible captación de talento, que viene del grupo Inditex, con muy buenos profesionales y mucho conocimiento", añade Guerra.

Modelo online

Next, con líneas de ropa, calzado y hogar, no tiene tiendas físicas en España y no prevé abrirlas en su actual proceso de expansión internacional sino consolidar un modelo online con el que está presente en 60 países.

Inditex cerró el ejercicio 2024 con un crecimiento de sus ventas online del 12%, por encima de los 10.100 millones de euros. Al dar cuenta de sus resultados, la compañía fundada por Amancio Ortega siempre recalca que las inversiones que planifica para los años siguientes apuntan "principalmente a la optimización del espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de las plataformas online".

"Next es un competidor más que creo que entra en un mercado especialmente difícil", advierte Javier Guerra respecto a su desembarco en España. "Complicado porque precisamente tenemos a la empresa más grande del mundo y que hace las cosas muy bien. Next tiene relevancia y capacidad, pero tiene que demostrar que se puede adaptar al mercado español. Primark y H&M, con otra capacidad, tuvieron un efecto importante cuando entraron, pero no sé si Next llegará al mismo punto".

Las competidoras, en centros comerciales

H&M y Primark tienen sus superficies comerciales en A Coruña dentro del centro comercial Marineda City. La empresa sueca llegó a tener tres tiendas (dos en otros centros comerciales) y la de la cadena textil irlandesa llegó a ser la más grande de España. Ninguna se estableció en las calles más comerciales de la ciudad, como sí han hecho las marcas de Inditex.

Next, según el presidente de Cointega, es un grupo textil que concede relevancia al factor precio: "Es una firma de fast fashion con rapidez en el cambio de modelos y en su cadena de suministro, con mercado interior fuerte y localizaciones importantes en las ciudades. Han mejorado en la presentación de sus tiendas".

Su página web recoge que alrededor de 500 de sus 700 tiendas están en Reino Unido; las demás, repartidas en Europa, Asia y Oriente Medio.