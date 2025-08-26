Zara lanza una colección especial de ropa con referencias a A Coruña y estética universitaria

Zara ha puesto en el mercado una colección especial con referencias a A Coruña para conmemorar el 50 aniversario de la firma.

A través de su tienda online, la multinacional con sede en Sabón ha puesto a la venta chaquetas, sudaderas, camisetas y diferentes accesorios con temática coruñesa.

Está disponible en la colección The Gift Shop, con una estética muy universitaria, y donde prevalecen tonalidades como el burdeos, beige y rosa.

El escudo que portan las prendas cuenta con elementos como la Torre de Hércules, inspirándose en gran parte en el escudo oficial de la ciudad.

Zara nació en Juan Flórez hace 50 años. Hace varios meses renovó precisamente la que fue su primera tienda en la ciudad.