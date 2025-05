La vitamina para el rostro que no debe faltar en tu rutina de verano en A Coruña: ilumina e hidrata

La piel del rostro y del resto del cuerpo deben cuidarse los 365 días del año. Es necesario llevar a cabo una serie de pasos de protección para mantenerla sana y evitar futuros problemas que, además de acarrear males estéticos, pueden crear otros peligros más graves. Así, siempre se hace hincapié en la necesidad de utilizar protector solar durante todos los meses del año, no solo en verano. Además de ello, conviene tener en cuenta una serie de productos en tu skincare que te ayudarán a prevenir manchas y a mejorar la hidratación de tu rostro.

La vitamina C es uno de esos productos que no pueden faltar en tu rutina de skincare, sobre todo en los meses de mayor exposición al sol en la que la piel sufre más los efectos negativos de los rayos UV. Así, con esta vitamina ayudarás a que tu rostro esté mucho más hidratado y luminoso, entre otros beneficios. Te contamos cómo hacer para sacarle el mayor partido a este producto.

Los beneficios de la vitamina C

Tu rostro necesita vitamina C porque su aplicación de modo estético te ayuda a combatir los signos de envejecimiento, además de que te protege de los radicales libres y tiene un papel fundamental en la producción de colágeno y elastina.

Ten en cuenta que debes almacenar tu sérum de vitamina C lejos de la exposición solar (y en botes opacos mucho mejor) porque es fotosensible, lo que quiere decir que se oxida con facilidad pudiendo cambiar de color y olor. No obstante, conviene recalcar que no es fotosensibilizante, por lo que no irrita la piel ni genera manchas. Así, es un producto ideal para utilizar en tu rutina de skincare en verano, porque te ayuda a proteger la piel de los daños creados por el sol.

Además de prevenir manchas que son más usuales con la exposición al sol del verano, también mejora la textura de la piel, aportándole mayor luminosidad y consiguiendo que sea más uniforme. Así, estos son los principales beneficios que la vitamina C puede generar en tu rostro con su correcta aplicación:

Tu piel va a tener un aspecto mucho más liso y uniforme

Combate el envejecimiento

Mejora el aspecto de las líneas de expresión y de las arrugas

No solo recuperas, sino que aumentas la luminosidad de tu piel

¿Por la mañana o por la noche?

La vitamina C es como un escudo antioxidante para tu piel, y su mejor momento para brillar es durante el día. ¿Por qué? Porque es justo cuando tu piel se enfrenta a sus principales enemigos: la radiación solar, la contaminación y el estrés oxidativo. Todo esto daña el ADN celular y acelera el envejecimiento cutáneo.

Ahí entra en acción el sérum con vitamina C: neutraliza los radicales libres, impulsa la producción de colágeno y ayuda a atenuar las manchas. No importa si es invierno o pleno verano, la vitamina C es una aliada durante todo el año. Y si la combinas con protector solar, tienes un dúo invencible para mantener tu piel protegida y luminosa.

¿No se debe usar por la noche? También se puede usar en tu rutina nocturna, pero pierdes ese plus de defensa antioxidante que ofrece durante el día. No obstante, sigue siendo útil porque ayuda a igualar el tono, activa la renovación celular y estimula la síntesis de colágeno y ácido hialurónico.