Ni cortar el pelo ni los recogidos: el infalible truco para evitar que el pelo se encrespe en A Coruña

Por todas es sabido que la humedad y el pelo no se llevan nada bien. Seguro que más de una vez te ha pasado que, tras horas de arreglarte y peinarte para sentirte bien y a gusto contigo misma, has salido a la calle y la humedad de A Coruña se ha encargado de estropear el peinado en el que tanto tiempo habías invertido. El frizz ha llegado a tu cabello y de ahí no se va bajo ningún concepto. Un auténtico martirio que sufrimos todas, independientemente de tener pelo liso o rizo. Te contamos cuál es uno de los mejores trucos para tratar de frenar el encrespamiento.

Son varios los trucos que puedes llevar a cabo para tratar de frenar el frizz de tu cabello y que no arruine cualquier peinado que quieras hacer, ya sea para acudir a un evento o simplemente pasear por las calles coruñesas. Hay que tener en cuenta que la humedad en la ciudad herculina siempre va a estar presente. Así, te hablamos sobre los beneficios de dormir con una almohada de seda, tanto para prevenir el encrespamiento, como para mejorar la salud de la piel.

Los beneficios de dormir con una almohada de seda

Almohada y sábanas de seda. Shutterstock

Es indudable que, para tener un pelo bonito, hay que tomarse muy en serio el cuidado del cabello y encontrar la rutina perfecta, pues cada pelo es un mundo y no a todos les sirven el mismo tipo de productos, tratamientos ni trucos. Pelo fino o grueso, pelo liso o rizado, corto o largo, mucha o poca cantidad... las variables pueden ser infinitas.

Quizá te parece ridículo, pero el uso de una almohada de seda es de los trucos más recomendados por los expertos durante años. La seda es una fibra que se compone de proteínas y aminoácidos, lo que actúa como barrera de protección tanto para el pelo como para la piel. Aunque muchas veces se pasa por alto, el tipo de tejido con el que tu cabello está en contacto durante toda la noche influye, y mucho, en su apariencia. Las fundas de seda son muy suaves, por lo que reducen de forma considerable la fricción. La seda conserva la hidratación esencial que mantiene tu melena brillante, nutrida y sin electricidad estática.

Además, esta fibra contiene sericina, una proteína natural compatible con la queratina del cabello, lo que ayuda a mantenerlo más fuerte y flexible. Así, el pelo se desliza sobre la almohada sin engancharse ni partirse, evitando los típicos enredos y roturas. De esta forma, si quieres conseguir una melena espectacular, con movimiento, lisa y libre de encrespamiento que sea la envidia de todas, empieza por cambiar la funda de tu almohada y verás como notas una gran diferencia.

Otros trucos para evitar el encrespamiento

Además de todos los beneficios que te hemos contado sobre utilizar una almohada de seda, para reducir el encrespamiento del cabello es esencial mantenerlo hidratado y evitar prácticas que lo dañen. Una de las principales causas del frizz es la deshidratación, por lo que lo más recomendable es utilizar champús y mascarillas hidratantes, preferiblemente sin sulfatos, y aplicar un sérum o crema anti-frizz de medios a puntas.

Cómo te secas el cabello también es muy importante. Es de vital importancia que no frotes la toalla en tu cabellera, porque de lo contrario habrás echado a perder los beneficios de los diferentes productos que hayas utilizado al lavarte el pelo. Seca el cabello con una toalla de microfibra sin frotar, presionando suavemente para eliminar el exceso de agua. Junto a esto, te recomendamos optar por peines y cepillos de cerdas naturales, pues son los mejores para combatir la electricidad en el cabello.

Otro factor clave es disminuir el uso del calor, esto es, los secadores y las planchas del pelo. Se debe evitar su uso excesivo, y cuando se utilicen, aplicar siempre un protector térmico y ajustar la temperatura a niveles medios. Eso de pensar que a más temperatura se acaba antes, es un verdadero error. Lo único que consigues es dañar en mayor medida tu pelo. Además, es recomendable secar el cabello completamente antes de salir de casa, de lo contrario, la suma de la humedad de tu pelo y de la humedad de la calle crearán una mezcla que no te va a gustar. Por último, es aconsejable cortar las puntas regularmente para evitar que se abran y contribuyan al encrespamiento.