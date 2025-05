5 looks que triunfan esta primavera en Galicia para no fallar en tu graduación

Con la primavera llega la época de las graduaciones, un evento que se recuerda toda la vida y cuyas fotos pasan a la posteridad. Ya sea que te gradúes en bachillerato con los amigos de toda la vida tras tantos momentos compartidos, la graduación de la carrera con los nuevos amigos que has forjado durante años de estudio y varias fiestas o la graduación del máster con la que despedirte de la universidad, todas ellas son una celebración muy emocionante para la que nos preparamos con mucho empeño con el fin de sentirnos a gusto con nosotras mismas y brillar a la hora de recoger el diploma y recibir la toga sobre nuestros hombros.

Sabiendo la importancia de este evento y la incertidumbre que se vive a la hora de decidir qué ponerse (vestido, traje, falda, pantalón... un sinfín de opciones entre las que cuesta decidirse), te presentamos una selección de 5 vestidos ideales con los que sentirte una verdadera modelo, además de ir súper cómoda y perfecta para la ocasión.

Vestido satinado con algún estampado

Vestido midi satinado de Zara. Ref: 2978/228/330 Zara

Un vestido midi-largo te ofrece una comodidad increíble al no tener problemas por si se ve o no más de lo que te gustaría. Además, en este caso, el vestido de Zara no tiene escote, por lo que si eres de aquellas que no le gusta cómo le sientan los diferentes tipos de aberturas delanteras, con esta prenda de colores vivos y frescos no tendrás ningún problema.

Este ejemplo de vestido de cuello fluido y manga sisa es perfecto para tu graduación por su elegancia y comodidad. Su corte ofrece libertad de movimiento, ideal para una celebración de esta índole en la que se requiere estar cómoda y estilosa. Además, el cierre en la espalda con abertura y botones ocultos es súper manejable.

Vestido asimétrico

Vestido asimétrico de Mango. Ref: 87009087 Mango

Este vestido largo y asimétrico es ideal para el evento porque cuenta con un diseño muy elegante y moderno. El detalle del fruncido en los laterales y el corte evasé le aportan un toque sofisticado, además de que se ajusta a la perfección a tu figura, quedándote como un guante. El toque del tirante fino le da un aire muy femenino y le suma elegancia al look.

Este vestido de Mango es perfecto para la celebración. El escote no es demasiado pronunciado, su cierre de cremallera lateral asegura un ajuste magnífico y el bajo asimétrico le da un punto diferente al resto de opciones.

Vestido palabra de honor

Vestido palabra de honor de Mango. Ref: 87018654 Mango

Un vestido palabra de honor siempre está entre los preferidos para cualquier tipo de evento, por eso tenemos que añadirlo a esta lista de opciones sin ninguna duda. El ejemplo que te traemos es ideal, pues cuenta con un diseño entallado que realza tu figura. No obstante, no es para todos los gustos, ya que al ser más pegado al cuerpo y contar con una abertura lateral pronunciada, quizá hay a quien no le resulta del todo cómodo.

Dispone de un diseño diferente y muy atrevido. El detalle de flores 3D en la cintura le da un toque delicado, sofisticado y muy llamativo. Sin mangas y sin ningún tipo de cierre, esta prenda ofrece una silueta fluida y perfecta para moverse con libertad.

Vestido corto

Vestido corto de H&M. Ref: 1280420001 H&M

Los vestidos cortos también son muy populares en este tipo de eventos y existen algunos tipos que son muy especiales, solo tienes que encontrar el adecuado para ti y con el que más cómoda te veas. Este vestido corto de H&M en tejido jacquard con hilos brillantes es una elección espectacular para tu graduación. Su diseño entallado con escote corazón realza la figura. Los tirantes espagueti ajustables te permiten conseguir el ajuste deseado.

La falda con ligero vuelo aporta movimiento y frescura, y el brillo sutil en el tejido le da un toque de sofisticación ideal para una ocasión tan especial como tu graduación.

Vestido halter

Vestido halter de Sfera. Ref: 56240007841 Sfera

Los vestidos con escote halter son perfectos para realzar cualquier look, tanto para ocasiones especiales como tu graduación, como para momentos más casuales. Este tipo de escote alarga la figura y aporta un toque sofisticado. Es ideal si tienes el cuerpo tipo ovalado, ya que su diseño suaviza la cintura y pone el foco en el cuello y hombros.

El escote halter es la opción ideal para darle ese toque de elegancia y distinción a tu look de graduación. Además, sentirás que tu silueta se va a ver muy favorecida.