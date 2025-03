Minia Marcos, la Carrie Bradshaw de A Coruña: "Decidí no cambiar mi estilo por el trabajo"

No tiene una columna sobre sexo en el New York Times, pero es periodista y fashionista, como Carrie Bradshaw. La coruñesa Minia Marcos Spiegelberg triunfa en redes sociales con sus looks de lo más estrafalarios. Por el día trabaja en un gabinete de comunicación política, y, cuando le queda un hueco, cambia del perfil profesional al personal en Instagram para atender a sus decenas de miles de seguidores.

La periodista de 29 años comenzó en el mundo de las redes sociales de manera involuntaria hace unos tres años, compartiendo su vida, viajes y planes con los seguidores. Pero el gran salto llegó en su boda, cuando sus tres vestidos nupciales llamaron la atención de críticos en moda y le llevaron hasta la aparición en la revista ¡HOLA!. Fue entonces cuando se conoció la historia de amor de película entre ella y su marido, Hans Tiessen.

¿Cómo empezaste en el mundo de las redes sociales?

Hace unos tres años, fue de manera completamente involuntaria. Pero con el tiempo, todo fue evolucionando hasta lo que es hoy, donde comparto un poco de mi vida, mis viajes, mis planes o cosas que me parecen apetecibles. Todo lo comparto con mis seguidores en Instagram. No es mi trabajo diario ni mi profesión, sino que más bien es como un hobby que, poco a poco, me va exigiendo más.

Entonces, ¿cómo empezó todo?

Todo empezó compartiendo algunas fotos de mi boda y de mi luna de miel, y de repente, me vi pidiendo días de vacaciones para poder compaginar mi trabajo con las redes, lo que es una suerte, porque estoy pudiendo vivir experiencias increíbles y conociendo a gente de la que he sido siempre muy fan.

Me encanta poder combinar mi trabajo con crear contenido, ambos mundos son la pera y de ambos aprendo muchísimo. Durante todo el día me dedico a mi trabajo, pero luego tengo esa motivación para crear contenido. Desde un plato de comida, hasta irme a una tienda que me chifla en A Coruña y enseñarla.

Periodista y fashionista, dos mundos que no tienen nada que ver.

Trabajo en un gabinete de comunicación. Es curioso porque trato política, que no tiene nada que ver con esto. Instagram no forma parte de mi horario laboral, y eso está claro. Cuando se termina el trabajo, empieza Instagram.

Me recuerdas un poco a Carrie Bradshaw. ¿Te sientes identificada con ella?

Me encantaría decir que sí, porque Carrie Bradshaw ha sido una fuente de inspiración para mí durante muchísimo tiempo. Me encanta la serie, la he visto 200.000 veces, y no será la última Carrie es una persona que me fascina. Es cierto que cuando no sé qué ponerme, intento inspirarme en ella. Nunca clavo el look al 100%, pero trato de acercarme con lo que tengo. Me inspira su estilo y su personalidad. En realidad, me encantan las cuatro, me parece al final todas tenemos algo de cada una de ellas: de Carrie, Samantha, Miranda o Charlotte.

Minia Marcos, influencer en A Coruña. Cedidas

¿Tienes alguna restricción en cuanto a tu estilo por tu trabajo?

Cuando empecé a trabajar fue algo que me panteé, porque yo además suelo ponerme muchos accesorios, llevar sombreros... A mi me encanta decir que voy disfrazada constantemente. Sin embargo, al ser un escenario un poco más sobrio, por decirlo de alguna forma, lo piensas. Pero he tenido la suerte de dar con compañeros maravillosos. Al final terminas involuntariamente contagiando al entorno y somos todos muy cool y un equipo muy estiloso (jajaja). Decidí no cambiar mi estilo por el trabajo.

Determinados trabajos te obligan a fijar ciertos límites a la hora de vestir. ¿Qué recomiendas hacer en estos casos?

Si, entiendo el típico traje chaqueta, que me parece fenomenal. Yo soy muy fan en algunas circunstancias de optar por este tipo de de estilismos. Pero luego creo que siempre puedes darle "tu toque personal" con un accesorio o con algo de color. O sea, darle una vuelta al look para desenfadarlo, aunque sea poniéndole un cinturón encima de la americana. Cómo te vistas por la mañana va a determinar el humor de ese día directamente.

Como bien dices, tu estilo es bastante estrafalario, por decirlo de alguna forma. ¿Eres de seguir las tendencias?

Me encantan las tendencias, pero no soy de seguirlas al pie de la letra. Me gusta ver lo que viene y tener una idea de lo que va a estar de moda, pero no me compro la prenda viral. Si me gusta algo, trato de adaptarlo a mi estilo y hacerlo mío. Me encanta interpretar las prendas y darles mi toque personal.

Minia Marcos en A Coruña. Cedidas

¿Te consideras influencer?

No, no me considero influencer, aunque no me importa que me lo atribuyan. Es un concepto que entiendo, pero no me dedico a esto de manera profesional. Es más un hobby. Cuando empecé a compartir fotos, como las de mi luna de miel, fue algo que sucedió de manera gradual. No me sentí influencer en ese momento. Fue un proceso muy paulatino.

La gente estaba buscando cosas nuevas tras la pandemia, y todo fluyó muy bien. Nunca me he sentido una influencer al uso, aunque he de decir que en la Fashion Week, por ejemplo, fue la primera vez que me pararon varias personas. Ese momento me sorprendió mucho.

¿Te has planteado dejar el mundo de la comunicación para dedicarte solo a las redes sociales?

La verdad es que no, aunque es una buena pregunta. Me gusta mucho lo que hago en las redes, pero mi trabajo en comunicación también es algo que me llena. Lo veo como una forma de comunicación también, aunque en una plataforma diferente. Lo que hago en redes es más personal, mientras que mi trabajo tiene una vertiente más profesional. Aunque si algún día llegara a darme la oportunidad de vivir solo de esto, lo consideraría.

"A Coruña lo tiene todo, cada vez ves más show por la calle, es una gozada" Minia Marcos, influencer

Todo esto requiere mucho trabajo detrás. ¿Cómo te organizas para hacer fotos y contenido?

Es un trabajo en equipo, sin duda. A veces lo hago con mis amigos, con la gente de las marcas, o incluso con mi familia. Mi marido es el fotógrafo. Al principio las fotos eran un desastre, pero ahora es todo un profesional. Él tampoco se dedica a esto ni nada por el estilo.

¿Alguna marca con la que hayas trabajado que te haya sorprendido?

Zaitegui es mi marca por excelencia y con la que me ha hecho especial ilusión trabajar. Cuando me gradué en periodismo, mis tíos me regalaron un traje maravilloso de Zaitegui, yo me ahorraba noches en Madrid para comprarme sus maravillosas piezas. Un día me escribieron y ahora forever together. También de Sisley Paris, una marca de la que yo estaba enamorada. Me quedé flipando. Pero también de otras como Chanel, Farm Rio, Mò, Mercedes Benz. Y otra cosa que me hizo verdadera ilusión fue el reportaje de Hola Fashion sobre mi boda.

Minia Marcos en A Coruña. Cedidas

Como coruñesa, ¿qué tiendas recomiendas visitar?

Tengo varias tiendas que me inspiran muchísimo, como Austrohungara, Varaston y La Bendita Flor.

¿A Coruña te inspira para vestir?

Creo que es obligatorio salir de A Coruña para volver, salir e inspirarte. Todo lo que sea sumar fenomenal. A Coruña, obviamente, lo tiene todo, cada vez ves más show por la calle, es una gozada. Pero lo que me parece necesario de salir es volver y compartir lo que has aprendido fuera para seguir sumando.