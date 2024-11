Colas en Zara por una chaqueta de entretiempo rebajada un 48%: Está a punto de agotarse en Galicia

Las jornadas de sol se están alargando este otoño en Galicia y a veces es complicado saber si nos va a hacer falta una chaqueta o no. La previsión meteorológica nos puede ayudar a la hora de elegir un outfit u otro, pero el tiempo a veces cambia de un momento para otro y llevar una chaqueta para un "por si acaso" es la opción más recomendable.

La paleta cromática que está arrasando esta temporada de otoño/invierno 2024-2025 incluye tonos verde oliva, granates y grises. También rosas empolvados y, por supuesto, marrones. A medio camino entre el minimalismo y una apuesta evidente por el color, el marrón chocolate se extiende en pasarela en texturas como el ante, el cuero o el charol.

La chaqueta de Zara que necesitas

Chaqueta de Zara rebajada un 48% Zara (Web)

Aunque muchas personas creen que es un color "aburrido", para nada es así y firmas españolas como Zara le han otorgado el lugar que se merece con prendas que están arrasando como la última chaqueta de cuello de la colección ZW, con referencia 4369/245. Está totalmente agotada en web, aunque aún quedan algunos modelos en tienda rebajados un 48% de su precio original.

La chaqueta, de color marrón y corte recto, llama la atención por el contraste del cuello, que rompe con la monocromía y, además, actúa como un guiño a la estética retro. Tiene bolsillos delanteros y detalles de interior en borreguillo que ayudan a mantener el calor en las manos a primera o última hora del día, cuando las temperaturas todavía no son muy altas.

A diferencia de otras chaquetas, el cierre frontal emplea botones ocultos por una solapa, lo que puede resultar realmente práctico cuando no queremos llevar la prenda totalmente cerrada. Se trata de una chaqueta muy versátil que combina a la perfección con unos vaqueros, aunque también puedes utilizarla en looks de noche combinada con botas altas, otro must de esta temporada otoño/invierno 2024-2025.

El modelo está rebajado un 48%

Pero lo que realmente ha captado la atención de los seguidores de la marca del Grupo Inditex es el precio. El modelo tiene un 48% de descuento y está actualmente a 35,99 euros. Inicialmente costaba 69,95 euros, pero esta rebaja ha desatado la locura y ya no quedan tallas disponibles en la página web de Zara.

En tienda sí quedan algunas tallas sueltas y para comprobar cuáles son, existe un truco muy sencillo. Solo tendremos que hacer clic en 'Ver disponibilidad en tienda' y se nos desplegará una pestaña con la talla que buscamos, desde la XS hasta la XL. Una vez hayamos señalado la talla que nos interesa, introduciremos una ubicación (un código postal, una dirección, una ciudad...) y la página nos mostrará a continuación las tiendas más próximas.

La talla XS, por ejemplo, está disponible en las tiendas de la calle Compostela de A Coruña, en la plaza de Galicia de Santiago de Compostela y en el centro comercial Dolce Vita Odeón de Narón. Las últimas unidades de la talla M están disponibles en el centro comercial Gran Vía de Vigo, mientras que la talla L en la calle Príncipe.

La nueva falda de edición limitada de Stradivarius

En pleno mes de noviembre comenzamos a pensar en las cenas y eventos de Navidad, y Stradivarius nos lo ha puesto realmente fácil este año con una minifalda-pantalón de edición limitada por solo 27,99 euros. Con detalles de tachuelas, de tiro medio, cruzado delantero, esta prenda estilizará los looks de la temporada y, además, podremos combinarla con unas botas de plataforma o unas deportivas.