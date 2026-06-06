Bertín, el mejor teckel del mundo es de A Coruña: campeón de su raza en la World Dog Show 2026

De Cambre a lo más alto del panorama canino internacional. Tragaldabas Bertín, un teckel miniatura de pelo duro criado por el coruñés Pablo Veiras, se ha proclamado esta semana campeón del mundo de su raza en la World Dog Show (WDS) 2026, celebrada en Bolonia (Italia).

La World Dog Show está considerada la competición más importante de morfología canina a nivel mundial. "Es el máximo rango que existe a nivel mundial. Se celebra una vez al año y compiten perros de todo el mundo. Al final hay un campeón del mundo de cada raza", explica Veiras.

En el caso de Bertín, el reconocimiento llegó en la categoría de teckel miniatura de pelo duro, convirtiéndose en el mejor ejemplar del mundo de su variedad.

El triunfo supone la culminación de una trayectoria que ya apuntaba alto desde cachorro. Bertín había sido campeón de Europa joven y subcampeón del mundo joven. Además, en los últimos años se quedó a las puertas del título absoluto en varias ocasiones.

Bertín, campeón de su raza en la World Dog Show Giulia Giorgini

"Había sido subcampeón del mundo en Helsinki el año pasado y también en Ginebra hace tres años. Esta vez por fin conseguimos ganar y estamos muy contentos", señala su dueño.

Aunque su nombre completo es Tragaldabas Bertín, en referencia al afijo de cría registrado por Veiras, en casa simplemente es Bertín. Tiene cinco años y, pese a sus éxitos internacionales, su dueño asegura que es un perro "muy de casa".

Mucho más que belleza

Pese a que este tipo de certámenes suelen asociarse a la estética, Veiras insiste en que los jueces valoran muchos más aspectos que la apariencia física.

Cada raza cuenta con un estándar que define cómo debe ser el ejemplar ideal: proporciones, estructura, movimiento, pelaje o color. Sin embargo, también se evalúan cuestiones relacionadas con la salud y el comportamiento.

"Mucha gente se queda con la idea del perro más bonito del mundo, pero no es eso. Se valora que sea un perro sano, equilibrado y con buen carácter", explica.

El temperamento tiene un peso importante en la valoración. "Un perro agresivo o miedoso nunca va a ganar un campeonato así", afirma.

Los jueces también analizan que el animal no presente características morfológicas que puedan derivar en problemas de salud a lo largo de su vida, una cuestión cada vez más relevante en la cría responsable.

Una afición que traspasa fronteras

Para Veiras, que lleva años vinculado al mundo de la cría y las exposiciones caninas, el campeonato supone también un reconocimiento al trabajo realizado durante décadas.

Además de competir, sus perros han contribuido a programas de cría en distintos países. Bertín cuenta con descendencia en España, Portugal, Francia, Italia o Rusia, entre otros lugares.

"Conoces a criadores de todo el mundo y compartes una afición que te apasiona desde pequeño. También es un orgullo ver que otros criadores quieren contar con tu perro para seguir mejorando la raza", asegura.

Tras varios subcampeonatos y años rozando el primer puesto, el teckel de Cambre ya puede presumir de haber alcanzado el mayor título posible en el mundo de la morfología canina.