PATA PATA convierte A Coruña en el gran escaparate del mundo pet friendly este fin de semana

A Coruña acogerá este fin de semana una de las citas más destacadas para los amantes de los animales de compañía. EXPOCoruña será escenario los días 18 y 19 de abril de PATA PATA 2026, la segunda edición de la Feria de los Animales de Compañía y Turismo Pet Friendly, un evento que reunirá a más de 80 expositores y ofrecerá actividades pensadas para todos los públicos.

Durante dos jornadas, el recinto ferial coruñés se transformará en un gran punto de encuentro para profesionales del sector, familias, asociaciones protectoras y visitantes interesados en el bienestar animal, la adopción responsable y el turismo adaptado a mascotas.

La feria abrirá sus puertas el sábado a las 10:00 horas, con una programación que arrancará desde primera hora con charlas y exhibiciones previas a la inauguración oficial, prevista para las 12:00 en el Espacio Ágora. Entre las primeras actividades destacan una charla sobre interiorismo felino impartida por Verónica Ríos, una demostración de agility del Club Agility Cococan y la presentación del destino turístico pet friendly O Salnés.

El acto inaugural contará con representantes institucionales y del sector, entre ellos el vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira; la directora xeral de Emprego Autónomo e Economía Social de la Xunta, Marta Mariño Regueiro; Carmen Fuentes, responsable de Marketing & Customer de Tiendanimal; Andrés Fernández, director de EXPOCoruña, y Xosé Aldea, coorganizador del evento.

Más de 80 expositores y espacios temáticos

PATA PATA reunirá a más de 80 expositores vinculados a alimentación, salud, educación, servicios especializados y turismo pet friendly. El recinto estará dividido en varias áreas temáticas, entre ellas la Pista Central, el Espacio Ágora, la Zona Infantil y la Zona Gastro, donde los asistentes podrán comer sin salir del recinto con propuestas como Sammy Pet Café, Miscomidas Foodtruck, Bico de Xeado o Mariachi Foodtruck.

Entre los espacios más destacados figura el Espacio Calma, patrocinado por el Hospital Veterinario Abeiro, pensado para favorecer el descanso y bienestar de los animales, así como el Espacio Adopciones, impulsado por Tiendanimal, donde participarán protectoras como Animaneko, APA Michigüau, O Legado de Max, Micos e Nós, Rescue Galicia o Xuntos As Marinas, entre otras.

Exhibiciones, divulgación y actividades participativas

El programa incluye demostraciones de agility, exhibiciones del Cuerpo Cinológico de la Guardia Civil, simulacros con perros de salvamento de CASAGA, actividades participativas como Can Talent e intervenciones asistidas con animales dirigidas por Montegatto.

Además, el Espacio Ágora acogerá conferencias y charlas sobre bienestar animal, educación en positivo, urgencias veterinarias, convivencia responsable, turismo con mascotas y derechos de los animales, así como contenidos divulgativos sobre aves, reptiles y pequeños mamíferos.

Entre las intervenciones destacadas figura la del bombero especialista Sergio Gascó, que ofrecerá una charla centrada en los errores más comunes al viajarcon perros en coche y cómo evitar riesgos para animales y familias.

Horario y entradas

La feria se celebrará en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas tanto el sábado como el domingo. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de la web oficial del evento o en taquilla durante los días de celebración.