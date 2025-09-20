Adjudicada la redacción del proyecto del centro de protección animal de Galicia en Curtis (A Coruña)

La Xunta adjudicó por cerca de 100.000 euros el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución para la construcción del centro de acogida de animales de compañía abandonados de Galicia que estará ubicado en Curtis (A Coruña).

El objetivo es diseñar la edificación del inmueble de protección animal de titularidad autonómica con una capacidad estimada de 300 perros y 200 gatos con una superficie total construida de 2.300 metros cuadrados.

Para la ejecución de este contrato, que está cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Galicia del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027, el período será de tres meses a partir de la formalización del mismo.

Según ha informado el Ejecutivo gallego, el centro busca reforzar a nivel autonómico el trabajo desarrollado por las administraciones locales y las entidades sin ánimo de lucro.

El inmueble dará servicio a los municipios con población de menos de 5.000 habitantes, ya que tienen más dificultades para disponer de los medios necesarios para asumir de manera satisfactoria estas tareas y cumplir con las obligaciones legales establecidas.