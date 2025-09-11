Las playas de Amorosas y San Roque, en A Coruña, serán nuevos espacios para perros

Las playas de A Coruña no tendrán la posibilidad de acoger a mascotas en los arenales urbanos en el período de verano, tras la aprobación definitiva de la ordenanza municipal para el uso racional y sostenible de los arenales.

No obstante, las mascotas podrán acceder a las playas de Amorosas y San Roque, tras aceptar este punto el gobierno municipal tras el debate a petición del BNG.

La concejala del grupo de gobierno Yoya Neira fue la encargada de defender el texto, incidiendo en que se han presentado un total de siete alegaciones.

Sobre el nuevo documento, explicó que se regulan diferentes aspectos como la convivencia y el ruido. Resaltó que la participación no fue muy elevada, pero sí con dos posiciones muy contrapuestas sobre la presencia de animales, para los que se reserva la playa de Bens.

Insistió en que se pueden crear zonas de esparcimiento canino, a criterio del gobierno municipal, siempre que se den las condiciones para ello.

Justamente la presencia de perros en los arenales fue el núcleo principal de la mayoría de alegaciones, siendo rechazadas la práctica totalidad salvo unas cuestiones de terminología presentadas por el Partido Popular.

Sobre la playa de Bens, Neira explicó que sobre la limpieza y retirada de las algas, al considerarse playa natural, no son basura sino que son arribazones y de cara al mantenimiento y conservación del equilibrio ecológico "no deben ser retiradas".

Del mismo modo, insistió con que la presencia de la bandera azul es incompatible con la presencia de animales y que, una vez finalizada la temporada de playa, podrán regresar a las playas.

En el turno de debate en primer lugar intervino el grupo del BNG, a través de su portavoz Francisco Jorquera. Sobre el acceso de los animales, repasó las deficiencias que a su juicio presenta la playa de Bens que "presenta incluso vertidos, y no solo algas, incluso con la presencia de carabelas portuguesas con el peligro que presenta para los perros".

El partido frentista insistió en que el gobierno debe tomarse en serio el mantenimiento de esta playa y que "non tería problema en permitir o acceso de animais en franxas en momentos puntuais en verano", pero que es incompatible con el distintivo de bandera azul, un reclamo turístico al que renunciar sería controvertido.

Para ello, propone como solución que se habilite As Amorosas y la cala de San Roque, que no están previstas en esta ordenanza. Asumir este compromiso fue la condición básica para votar favorablemente.

Además, puso el foco en la cantidad de basura que se acumula en las playas tras los eventos públicos, en especial en la época de San Juan, que genera "situacións vergoñentas".

A renglón seguido tomó la palabra el concejal del PP, José Ramón Amado. El principal partido de la oposición hizo hincapié en los puntos que le hacen estar en contra, y agradeció que se estimaran algunas de sus alegaciones y la inclusión de la accesibilidad universal.

Insistió en la necesidad de buscar soluciones para permitir la compatibilidad de mantener la bandera azul y la presencia de los animales, en la necesidad de adecentar la playa de Bens y conjugar todos los usos. Lanzó, además, un dardo al BNG "dando la espalda a los coruñeses" al que criticó por no dialogar con los afectados.

Yoya Neira volvió a tomar la palabra para responder a las diferentes cuestiones planteadas por los grupos municipales.

Con respecto al número de perros, puso en valor el número de mascotas (33.000) pero también que hay muchas personas que no tienen perro, por lo que hay que conseguir un equilibrio entre los intereses de todas las personas.

Sobre la playa de Bens, reconoce que está alejada con respecto a los arenales, pero explicó que existen zonas para pasear en la ciudad y que no se puede introducir mascotas en playas con bandera azul, recordándole al concejal del PP su paso por el ayuntamiento de Arteixo donde se bajó la bandera en el período que se permitió acceder a las mascotas, izándose después, hasta que la entidad que las regula explicitó que esto no era válido.

"No hay ayuntamiento que no quiera el distintivo de la bandera azul y no existe oposición que en caso de perder la bandera no vaya a los salones de plenos a protestar. Es clara, no pueden entrar los perros en los arenales, no pueden", declaró.

Neira afirmó también que tanto Amorosas como San Roque se establecerán como playas caninas, con todas las cuestiones de carácter técnico.

Con ello, el BNG votó a favor y la ordenanza ha salido adelante.