A Coruña recoge firmas para que los perros puedan ir a la playa: "Hay más perros que niños"

Imagen de la mascota de una de las firmantes. Cedida.

Los perros en A Coruña no pueden ir a las playas entre junio y septiembre, salvo a la playa de Bens, que presenta múltiples problemáticas: llegar es complejo por el transporte y requiere de medios propios, el olor de la depuradora se detecta según te acercas, y su mantenimiento, acumulación de algas y otros residuos presenta problemas.

Durante el resto del año, tan solo en invierno se puede acceder, con las particularidades que ello implica: el mar y sus peligros se acentúan en este período, y la iluminación es entre escasa y deficiente.

Un grupo de coruñeses recoge desde hace varias semanas firmas para tratar de solucionar esta situación y que puedan disfrutar con sus mascotas de los arenales, respetando el resto de los usos y de usuarios.

La intrahistoria de Raquel y Marta y cómo se conocieron

Marta de Gracia ha sido la primera en encabezar esta iniciativa, que acumula más de 4.000 firmas en Change.org, y que quiere conseguir el mayor número de adhesiones posibles para demostrar su fortaleza.

Tras su participación en el escaño ciudadano en uno de los últimos plenos, puso en marcha esta campaña.

Raquel Lago tuvo conocimiento de ella y, con el objetivo de sumar fuerzas y no hacer una que dividiera fuerzas, estuvo varias semanas tratando de localizarla y proponerle trabajar juntas hasta que el destino las unió.

Fue una tarde, de verano casi como en los filmes de sobremesa de televisión de tarde, cuando estando en la plaza de San Pablo en una terraza, mesa con mesa, acabaron hablando. Raquel no sabía que era Marta, y Marta no sabía que era Raquel.

Marta, en un momento dado, le habló de sus mascotas, a lo que Raquel le respondió que a su perro le encantaba la playa. Ahí fue cuando la historia cruzó caminos, como si fuera un romance de cupido. Raquel se presentó, le dijo que llevaba un tiempo detrás de ella, y le propuso trabajar juntas. Marta aceptó y desde ese momento forman un grupo inquebrantable con un único fin.

Aprovechando el trabajo previo de Marta, Raquel puso en marcha un perfil de Instagram, con el usuario @losperrosdecorunaqueremosplaya, y empezó a difundir la iniciativa que hasta la fecha solo estaba en la plataforma de recogida de firmas.

El objetivo: que los perros puedan pisar la playa todo el año

Las impulsoras de la campaña persiguen dos objetivos: poder disfrutar de sus mascotas en las playas, y poder hacerlo todo el año.

Ahora mismo, la normativa no lo permite entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, y solo permite hacerlo en Bens, algo que no contenta a los usuarios.

Con su campaña, tratan de que los usos nocturnos se puedan dar al menos en verano, compatibilizándolo con el ocio y la afluencia tan elevada que presentan los arenales en el período estival.

Más perros que niños

Uno de los datos que más llaman la atención es el número de perros censados en la ciudad. Que dispongan de chip, constan en los registros más de 30.000, una cifra que es superior, según los organizadores, al del número de niños y niñas que hay en A Coruña.

Sin querer hacer comparaciones, lo que piden desde esta agrupación de personas es que se puedan compaginar los usos, sin generar molestias a nadie, pero que las mascotas puedan disfrutar del entorno.

Una reunión con la concejalía, la clave

Tras varios meses de recogida de firmas, una iniciativa que ya se llevó a cabo sin éxito hace un par de años, el horizonte se sitúa ahora en el 15 de septiembre. Ese día, está prevista una reunión de las impulsoras con la concejalía responsable.

De esta reunión esperan sacar algún avance o compromiso que permita avanzar en este largo camino.

Antes, presentarán por el registro municipal las firmas para que sus voces sean respaldadas por la voluntad popular.