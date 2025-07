Dappy Dog, la app de citas para perros de Galicia: "La descargué con la idea de cruzarlo"

Un gallego (de Santiago) y un vallisoletano (de Valladolid) se unieron para crear algo que veían "necesario". A Álex Aibar le encantaban los perros. A Santiago Berdullas, la informática. Así que se juntaron.

Santiago, con más de 13 años de experiencia desarrollando aplicaciones, creó Dappy Dogs, una app que ya está dando que hablar.

En un par de meses de funcionamiento, el número de usuarios caninos creció "el triple o el cuádruple", aunque sus creadores reconocen que "aún es pronto para dar cifras exactas".

Una red social para perros. Así, tal cual. Con Dappy Dog, los perros (y sus humanos) pueden hacer "match" con otros canes.

"La descargué con la idea de cruzar a uno de mis perros y estamos intentando ver si encontramos algo", comenta Irene, dueña de Rambo y Justin.

Comenzó a utilizar la app hace unos meses en A Coruña con el objetivo de mejorar la experiencia de los paseos: "Uno de mis perros tenía problemas de conducta".

Dappy Dogs, aplicación para mascotas

"Buscaba que los paseos fueran más agradables, compartiéndolos con otros perros de la misma raza", explica. Aunque por el momento son pocos los perros registrados en la app, afirma que ha conocido a gente con la que compartir los paseos.

La aplicación permite avisar a los contactos caninos cuando uno sale de paseo, y muestra en tiempo real si hay otros perros amigos por la zona.

El resultado: paseos más sociales, más entretenidos y, en palabras de los creadores, "de más calidad".

La idea nació cuando Álex notó que su perro volvía mucho más contento a casa cuando se encontraba con ciertos perros.

"Con algunos se lleva mejor y con otros no tanto, y eso se nota en cómo disfruta el paseo", explica Santiago. A partir de ahí, le compartió la idea, y Santiago se puso manos a la obra.

Desconocida para algunos, pero a la espera de su éxito

"Yo me la descargué por curiosidad, pero por el momento los amigos que me salen no viven muy cerca", cuenta Lorena, dueña de Romeo.

A su perro, que es un poco "asocial", dice, le viene bien conocer a otros perros en la intimidad para aprender a relacionarse. "Cuando vamos de paseo y se cruza con otro perro se vuelve loco, pero si llega a tener un amiguito sería muy más fácil", explica.

Foto de Romeo en la playa Cedida

"Yo vivo en A Zapateira y lo que más cerca me sale es gente en Oleiros. Cada vez veo a más gente en la aplicación, así que confío en que poco a poco se vaya haciendo más conocida y que nos salga algún amiguito cerca", ríe.

Mejorando la app

La app lleva apenas dos meses disponible, y ya están trabajando en una nueva versión con rediseño incluido y más funcionalidades.

Una de las novedades más llamativas en camino: collares inteligentes que permitirán detectar el estado emocional del perro (si está contento, estresado, etc.) y enviar esos datos a la app.

Además, Dappy Dog registra cada paseo: kilómetros recorridos, tiempo, rutas… incluso existe un ranking mundial donde cada perro puede ver en qué posición está. La idea es que en el futuro este ranking pueda usarse para ofrecer recompensas a través de tiendas de mascotas.

Éxito en Galicia y México

Aunque la app está pensada para funcionar en toda España y más allá, ahora mismo los dos grandes núcleos de usuarios están en Galicia y México.

"La gente bromea con que es el Tinder de los perros, y oye, igual hasta ligan más ellos que nosotros", dice Santiago. Pero lo cierto es que el objetivo va más allá: hacer que los paseos sean una experiencia aún más feliz para todos.