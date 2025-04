Sara Escudero visita A Coruña: "Los perros son todo lo que está bien en la vida"

Contenido patrocinado

Sara Escudero es actriz, cómica y presentadora, además de una gran amante de los animales. Precisamente es esto último lo que la trae de visita a A Coruña en el mes de mayo, cuando estará en Pata Pata 2025, una cita pensada para profesionales, expositores y público interesado en el mundo de los animales de compañía.

El evento tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo en Expocoruña y contará con la presencia de Sara Escudero, que dará una charla sobre el CaNino De Santiago y participará en una mesa sobre Turismo Pet Friendly. Hablamos de todo ello (y mucho más) con ella.

Actriz, cómica, presentadora... ¿En qué faceta te encuentras más cómoda?

No puedo elegir porque todas son caras de un mismo cubo. Yo no dejo de ser humorista cuando ejerzo de actriz siendo un personaje, ni al revés. Y cuando presento, ya sea en un directo de evento corporativo o en la tele, mi base es mi humor. Bueno, y mi amor que, aunque suene cursi, para mí en la vida el amor y el humor van de la mano.

Hace cuatro años lanzaste El CaNino de Santiago. ¿Qué te llevó a escribir este libro?

Yo tardé nueve años en poderlo hacer por fin con Nala, mi alma gemela de cuatro patas, y hacer aquel camino trajo decisiones a mi vida que venía dilatando. Los valores que salen (o sobresalen) haciendo el Camino me reconfortan, me hacen sentir paz. Y además esos días soy dueña de mi tiempo y agenda, que nunca lo soy.

Cuando Nala cumplió su ciclo en la Tierra y cambió de dimensión, sentí la necesidad de hacer un paralelo entre ese primer camino y nuestro camino de vida juntas, porque al final el Camino es una metáfora absoluta de la vida, para poder dejar constancia de lo que los amo y de que todo con ellos es mejor. Es una oda al amor de verdad y al amor sin condición de especie.

¿Cómo crees que ha evolucionado, o está evolucionando, la relación entre las personas y sus perros?

Creo que, poco a poco, la sociedad va entendiendo que ni son cosas, ni posesiones, ni son cargas: son parte de uno, parte de la familia y, por ende, están en la misma línea de prioridades.

Esto hace que, cada vez más, los humanos que deciden enfrentarse a sus miedos/reticencias para vivir con perros descubran que todo, absolutamente todo, es mejor a su lado. Los perros son todo lo que está bien en la vida.

Precisamente, en mayo visitas A Coruña en el marco de Pata Pata para dar una charla sobre el libro. ¿Qué es lo que buscas transmitir con él?

Que no hay que avergonzarse de amarlos a corazón abierto, que ellos nos enseñan y nos recuerdan cada día lo que es verdaderamente importante en la vida y para lo que estamos aquí, que es para amar y ser amados, para buscar el estar bien, en paz y felices nosotros y nuestro entorno. Que el egoísmo es una de las lacras del ser humano y ellos no saben ni lo que es...

Por eso he sacado el audiolibro, con mi querida Lydia Bosch como Nala y un reparto de talento y amistad increíble, para que nuestra historia llegue al que no puede o no quiere leer porque no le gusta pero sí necesita esta doble historia de vida. Cada semana recibo mails de gente que se lo ha leído o escuchado y que les ha supuesto un antes y un después: muchos porque se han decidido a vivir con un perro, otros porque han entendido que la barrera de amor/convivencia la estaban poniendo ellos y otros porque han encontrado en mis palabras la manera de expresar sus emociones de amor, de duelo o de alegría.

En Pata Pata también participarás en una mesa sobre Turismo Pet friendly. ¿Está adaptado el turismo a las personas que viajan con sus animales de compañía?

No. Vamos mejorando, pero queda. Hay que asistir a Pata Pata para que veamos cómo estamos y cómo se puede hacer para que todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades laborales y emocionales.

¿Qué es lo más importante a la hora de viajar con tus perros?

A nivel emocional, que donde vayamos los traten bien, con amor, sin "perdonarnos la vida" por ir con ellos y, por supuesto, sin discriminar por tamaños. A nivel logístico, que donde vayamos a estar haya campo o zonas verdes cerca. Y ya a nivel de servicios pues cambia según sea hotel, apartamentos o pisos porque hablamos del espacio, de que puedan ofrecerte bebedero y comedero...

Acceso a algunos restaurantes, más flexibilidad en los transportes... ¿es cada vez más fácil poder hacer vida fuera de casa con nuestros animales?

Sí, poco a poco vamos avanzando. Hasta hace nada no podías ir con perros medianos y grandes en un AVE y se va pudiendo. Falta que en avión no los metan en bodega porque no son cosas. Y faltan muchos pequeños detalles pero que han de ir de la mano de que los humanos que viajamos con ellos tengamos sentido común.

Me explico: si hay una cafetería petfriendly que está llena y voy con Phoebe y Otto que son golden y labrador, o sea, medianitos-grandes, pues salvo que haya bien de espacio entre las mesas yo decidiría no entrar porque mi libertad acaba donde empieza la del otro. Porque se trata de todos estemos bien. O si sabes que tu perro es cachorro y todavía no está para que te acompañe más de una hora a un sitio o ladra si se queda solo pues eso, sentido común: quizá no sea el momento.

¿Qué son los perros para Sara Escudero?

Mi pasión y devoción más absoluta. No entiendo la vida sin ellos. No puedo. Son mis guías emocionales, mi ejemplo de pureza.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

En breve saco el libro de Zuri, mi otra suerte de cuatro patas, mi ángel de la guarda que se me fue en diciembre de 2023). Se titula Legado De Una Dragona y no, no es una segunda parte del CaNino, es otra cosa. Es más cuento para todas las edades.

Este octubre se estrena Pero No Se Lo Digas, una comedia de Ferrán González y dirigida por Borja Rodríguez, que protagonizo junto a Leo Rivera y Agustín Jiménez. Este verano grabaré un cortometraje que he escrito en homenaje a una amiga que nos dejó demasiado joven va a hacer un año en julio y que es una oda a su fortaleza y al poder de una buena amistad.

Hemos estrenado Una Noche En La Suite, que es una comedia para todos los públicos que he escrito y dirigido y que la protagonizan Juan Díaz, Pedro Almagro, Aurora Carbonell, Pascual Fernández, Beatriz Melgares y Juan Logar y que, toco madera, espero que venga de gira este otoño por Galicia. Y mucho evento corporativo y teatros con mi show de stand-up que esos están todo el año. Siempre anuncio todo en mi web: www.soysaraescudero.com