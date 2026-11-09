Santiago(é)Tapas ya tiene fechas para 2027 y abre el plazo de inscripción

El XVIII Santiago(é)Tapas ya tiene fechas para 2027 y celebrará su mayoría de edad del 11 al 28 de febrero. El certamen, además, ha abierto el plazo de inscripción para que los locales de hostelería interesados en anotarse la vayan formalizando a través de la web.

El concurso promovido y organizado por Turismo de Santiago con el apoyo de la Deputación da Coruña superó en su última edición las 33.000 tapas vendidas, un 10% más que en la convocatoria anterior. Una muestra de que el certamen se ha consolidado y es todo un reclamo para que los ciudadanos prueben los platos de los hosteleros.

Precisamente, los establecimientos interesados en formar parte de esta nueva convocatoria ya pueden inscribirse a través del formulario online, que estará abierto hasta el 8 de enero de 2027. Las bases del certamen también son públicas y establecen tres categorías (tradicional, creativa y dulce) así como el precio de las tapas, que deberá ser de entre 2 y 4 euros.

Los ganadores de cada una de las categorías según los votos ponderados de jurado y público se llevarán un premio de 1.000 euros, mientras que los expertos decidirán qué propuestas ganan los 500 euros en producto a la tapa mejor maridada con vino y a la mejor maridada con cerveza. La mejor tapa sin gluten se llevará un cheque de 200 euros para comprar productos sin gluten.

El público, por su parte, podrá votar su tapa favorita a través de los códigos QR que habrá en los locales participantes, dándole a cada tapa una puntuación de entre 0 y 5 puntos. Las bases establecen que serán anulados los votos que no se correspondan con la tapa consumida y que solo se podrá votar una vez por cada plato.

La cultura gastronómica de Santiago volverá a ser una de las grandes protagonistas a finales de febrero, con la ciudad ya inmersa en el Xacobeo.