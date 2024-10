Dónde comer en Santiago de Compostela, según el músico Carlangas

El cantante Carlos Pereiro (Monterroso, 1987), más conocido como Carlangas, criado en Santiago y afincado en Madrid, nos desvela sus sitios favoritos para realizar las cinco comidas del día en la capital..

El exmiembro de Novedades Carminha vivió hasta los 18 años en Santiago, y desde entonces reside en Madrid. El artista viaja muy a menudo de la capital a su tierra, y aprovecha cualquier excusa para disfrutar de la gastronomía gallega, ya que se la conoce muy bien.

Dónde desayunar

El Muelle.

Abierto en 1931, El Muelle es un café histórico con ventanal a la Plaza de Galicia y ambiente animado. Buenos desayunos y una carta ligera con plato del día. Para Carlangas, es el lugar perfecto para desayunar. "Me gusta pasear a primera hora por la zona vieja y acabar desayunando ahí y charlar con Pablo Electrocute, su dueño, una de las personas que más controla de música que yo conozco", confiesa.

Dónde tomar el aperitivo

A Chantadina.

A Chantadina resiste en Santiago como una de esas tabernas clásicas de las que ya apenas quedan, donde aun podemos asistir a un modelo de hostelería de los de toda la vida. Además, ofrece precios populares y unas tapas buenísimas, algo que vuelve loco a Carlangas. "La de María es la mejor taberna de Santiago. No hay discusión", señala.

Dónde comer

O Bochinche en Santiago.

"La gran revelación de la temporada", según Carlangas, es O Bochinche. Para el cantante es el resultado de juntar "lo que mola comer en una carpa de pulpo el día de la fiesta patronal de tu pueblo y comer en un restaurante de cocina de autor de nivelón". "Un sitio muy especial", comandado por Brais, que el cantante no duda en recomendar a todo el mundo que va a Santiago y le pregunta.

Dónde merendar

Cafetería El Caminante Google Maps

"El Caminante es un bar que me flipa en San Lázaro, mi barrio. Ahí me siento bastante en paz: ponen música increíble, está todo rico y es un sitio de encuentro de la gente del barrio", reconoce Carlangas. Además, el cantante asegura tener muchas cosas en común con Rubén, su camarero, al que le encanta Willy Deville, como a él.

Dónde cenar

Casa Marcelo. Casa Marcelo

"Es el mejor restaurante que conozco", el cantante no tiene nada más que decir acerca de este restaurante. Es un sí rotundo. La propuesta de Casa Marcelo, establecimiento situado a tan solo unos metros de la Catedral de Santiago de Compostela, es abierta y completamente personalizable, adaptándose a los gustos de cada comensal.

Dónde copear

Bar Camalea en Santiago

Y para terminar la noche, Carlangas escoge Bar Camalea. "Llevo yendo muchos años, desde que Laura y Armando eran camareros, porque desde siempre me gusta su rollo", dice. Ahora lo lleva Gus, un amigo del cantante, y afirma que "sigue siendo espectacular: musicón, buen ambiente y en una esquina preciosa". "Si me tomo

un cubata me lo tomo ahí", confiesa.