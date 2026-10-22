El restaurante gallego que ha conquistado a Santiago Abascal: "Llegó por sorpresa y comió chuletón"

El líder de Vox, Santiago Abascal, hizo ayer una parada en el restaurante A Menchina, en Ribadeo (Lugo), tras su visita a la plaza de María Pita, en A Coruña.

En una jornada en la que también se desplazó a Avilés (Asturias) para atender a los medios de comunicación, Abascal aprovechó la hora de la comida para visitar un conocido establecimiento de la localidad lucense.

El restaurante gallego que ha conquistado a Abascal

Asador A Menchina Asador A Menchina

"Llegó por sorpresa, no teníamos ninguna noticia de eso", confirma a este medio Patricia Wagner, responsable de A Menchina junto a Gustavo Franzini.

Situado en el número 4 de la calle Amado Pérez, en pleno corazón del casco histórico de Ribadeo, A Menchina es popular asador y pulpería, especializado en carnes a la brasa y cocina tradicional gallega.

Preguntada por los platos que eligió el presidente de Vox, Patricia explica que se decantó por la carne. "Pidió chuletón". aclara. Además, subraya que su visita fue de lo más normal: "Fue un cliente más, como todos los que vienen aquí".

A Menchina trabaja con cortes de vacas como Angus Argentino, Frisona y Rubia Gallega. Merece una mención especial su chuletón y otras especialidades, como pulpo á feira y pulpo a la parrilla.

Su carta también incluye platos, como cachopo, milanesa, pastel de cabracho, pimientos de Padrón (en temporada), mejillones al vapor, raxo con patatas fritas, berenjenas a la parmesana y un largo etcétera.

"Somos un restaurante familiar situado en el casco histórico de Ribadeo". Así se presentan en la página web del Ayuntamiento.

Y agregan: "En A Menchina puedes disfrutar de los mejores platos de la cocina tradicional gallega. Siempre empleamos las mejores materias primas y productos de temporada para la elaboración de nuestros platos".

Más de 1.300 reseñas en Google

A Menchina acumula un total de 1.396 reseñas en Google, con una valoración media de 4,4 sobre 5.

"Trato increíble en un lugar tranquilo con muy buen ambiente y acogedor. Personal muy amable y familiar. La calidad del pulpo y las zamburiñas... no se puede explicar", asegura Luis.

Jorge, por su parte, señala: "Lugar perfecto para cenar en el centro de Ribadeo. Aunque su cachopo esté merecidamente premiado y sus zamburiñas sean increíbles, no puedes irte sin probar su tarta de manzana, de otro mundo".