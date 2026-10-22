El menú del día sube un 3,5% en España en el último año: ¿Cuánto cuesta en Galicia?

¿Cuánto cuesta hoy en día un menú del día, una opción pensada para la población que come fuera de casa durante la jornada laboral? En España, hay que pagar 14,7 euros de media, solo un poco más que en Galicia, 14,5 euros.

Este cálculo aparece en una encuesta elaborada por Hostelería de España, en colaboración con Edenred, que muestra que el menú del día ha elevado su precio un 3,5% respecto a 2025, cuando era de 14,2 euros.

El encarecimiento general de los costes y de los alimentos ha repercutido en la elaboración de los menús en todo el país. Aunque la subida alimenticia ha sido moderada, algunos productos básicos mantienen aumentos especialmente intensos, como los huevos (+12,3%), las legumbres y hortalizas (9,8%), la carne de vacuno (+7,9%) o el pescado fresco y congelado (+4,5%).

A estas presiones se suman el fuerte incremento de los productos energéticos (+21,7%), en concreto la electricidad (+11,4%), y el aumento de los costes laborales de la restauración, que avanzaron un 1,5% en el primer semestre del año.

Comer por alrededor de 10 euros es poco probable. El precio medio del menú del día por comunidades autónomas oscila entre los 13,5 euros de Canarias y Murcia y los 16,3 euros del País Vasco. Galicia alcanza los 14,5 euros de media, como Castilla-La Mancha, algo más cerca de las medias mínimas.

Extremadura, Asturias y Andalucía, también se sitúan entre los precios más económicos, con 14 euros en los tres casos, mientras que, en el extremo opuesto, Baleares, con 16 euros, y Cataluña, con 15,7 euros, están entre las comunidades con los precios más elevados. En Baleares y la Comunidad Valenciana el precio del menú se ha mantenido estable en el último año.

Comida casera, medio menú, para llevar

El informe de Hostelería de España refleja que el precio cerrado y previsible es el principal motivo de elección del menú del día, señalado por el 34,5% de los establecimientos. A continuación, se sitúan la comida casera o tradicional, con un 21,8%, y la rapidez durante la jornada laboral, con un 19,3%. La mejor relación calidad-precio frente a pedir a la carta reúne el 13,4% de las respuestas.

La encuesta, realizada con consultas a bares y restaurantes, recoge que la cocina tradicional continúa teniendo un peso central: el 84,9% de los establecimientos incorpora platos españoles o regionales al menos un día a la semana y el 50,4% lo hace todos los días.

Gráfico de Edenred y Hostelería de España sobre el menú del día. Edenred/Hostelería de España

El 54,6% de los establecimientos permite modificar el menú de forma habitual y el 34,5% lo hace bajo petición. Casi uno de cada dos restaurantes, el 47,1%, ofrece medio menú, alternativa al menú completo que amplía las opciones para quienes buscan ajustar cantidad, tiempo o presupuesto.

El menú del día para llevar ya está instaurado en el 68,7% de los establecimientos que respondieron a esta cuestión. Entre quienes no lo ofrecen, el 13% no aprecia un impacto relevante y el 9,6% considera que complicaría la operativa. Un 6,1% cree que podría aumentar las ventas y un 2,6% que ayudaría a captar nuevos clientes.

"Práctico y saludable"

Para José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, el menú del día "es un recurso gastronómico que nace en nuestro país y que supone una solución práctica, saludable y variada para cientos de miles de personas". Considera que en los últimos años se adapta a las necesidades del mercado con incorporación de opciones menos calóricas o para personas con necesidades especiales, "sin dejar de ser garante de nuestro acervo culinario y gastronomía típica de cada zona".

"Comer fuera de casa durante la jornada laboral cuesta hoy más que hace unos años. Que el precio medio del menú se sitúe ya en 14,7 euros evidencia la importancia de que los instrumentos destinados a facilitar la comida de los trabajadores evolucionen también de acuerdo con la realidad económica", comenta Antoine Blanc, director general de Edenred España.