Estos son los 57 finalistas a los II Premios da Cociña Galega: la gala de entrega será el 26 de octubre

Los II Premios da Cociña Galega ya tienen finalistas. La segunda edición de estos galardones, organizados por la Asociación Amigos da Cociña Galega y la Fundación A Muíñeira, distinguirá los establecimientos y profesionales que destacan en la elaboración de recetas tradicionales y en la conservación de una de las principales expresiones del patrimonio cultural de Galicia.

La gala de entrega de los premios se celebrará el próximo 26 de octubre en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, en un encuentro que reunirá representantes del sector gastronómico y hostelero gallego.

La selección abarca distintas categorías dedicadas a elaboraciones emblemáticas de la cocina gallega, desde los mariscos y los pescados hasta las carnes, los platos de cuchara, las empanadas y las sobremesas. La iniciativa busca dar visibilidad a los establecimientos que preservan recetas transmitidas entre generaciones y que contribuyen a mantener viva la identidad culinaria de Galicia.

Todos los finalistas

La Asociación Amigos da Cociña Galega y la Fundación A Muíñeira han dado a conocer este miércoles los finalistas de los II Premios da Cociña Galega. Son los siguientes, distribuidos categoría a categoría:

En la categoría de orella de porco , los finalistas son Casa Currás, de Lalín; A Faragulla, de Chantada; y Bar Orellas (Teatro Principal)

, los finalistas son Casa Currás, de Lalín; A Faragulla, de Chantada; y Bar Orellas (Teatro Principal) Para o premio ao polbo á feira , resultaron seleccionados Fuchela, do Carballiño; Pulpería Ezequiel, de Melide; y Casa Acuña, de la isla de Ons

, resultaron seleccionados Fuchela, do Carballiño; Pulpería Ezequiel, de Melide; y Casa Acuña, de la isla de Ons No salpicón de marisco , los finalistas son El Mosquito, de Vigo; Rocamar, de Baiona; y A Mundiña, de A Coruña

, los finalistas son El Mosquito, de Vigo; Rocamar, de Baiona; y A Mundiña, de A Coruña A categoría de carne ao caldeiro reúne La Viuda, de Trives; O Dezaseis, de Santiago de Compostela; y Os Pendellos, de Chantada

reúne La Viuda, de Trives; O Dezaseis, de Santiago de Compostela; y Os Pendellos, de Chantada En la de recetas de mariscos bivalvos , competirán Tira do Cordel, de Fisterra; As Garzas, de Malpica; y Abastos 2.0, de Santiago de Compostela

, competirán Tira do Cordel, de Fisterra; As Garzas, de Malpica; y Abastos 2.0, de Santiago de Compostela La categoría de merluza conta con tres finalistas: A Horta do Obradoiro, de Santiago de Compostela; A Mundiña y Nado, ambos de A Coruña

conta con tres finalistas: A Horta do Obradoiro, de Santiago de Compostela; A Mundiña y Nado, ambos de A Coruña En empanada galega , los establecimientos seleccionados son Empanada Viaxeira, de A Coruña; Casa Acuña, de A illa de Ons; y Bido, de A Coruña

, los establecimientos seleccionados son Empanada Viaxeira, de A Coruña; Casa Acuña, de A illa de Ons; y Bido, de A Coruña La categoría de recetas con año o cabrito reúne A Faragulla, de Chantada; Asador Coto Real, de Rábade; y Los Abetos, de Vigo

reúne A Faragulla, de Chantada; Asador Coto Real, de Rábade; y Los Abetos, de Vigo En raxo de porco , los finalistas son Secreto y Raxaría As Neves, de A Coruña, y Raxería San Marcos, de Santiago de Compostela

, los finalistas son Secreto y Raxaría As Neves, de A Coruña, y Raxería San Marcos, de Santiago de Compostela Para el premio al vacún gallego , los seleccionados son Asador O Pazo, de Padrón; Río Sil, de Carballo; y Asador Gonzaba, de A Coruña

, los seleccionados son Asador O Pazo, de Padrón; Río Sil, de Carballo; y Asador Gonzaba, de A Coruña La categoría de recetas de mariscos crustáceos cuenta con Tira do Cordel, de Fisterra; Rocamar, de Baiona; y A Mundiña, de A Coruña

cuenta con Tira do Cordel, de Fisterra; Rocamar, de Baiona; y A Mundiña, de A Coruña En cocido gallego , los finalistas son Casa Currás y Cabanas, ambos de Lalín, y A de Rafa, de Vila de Cruces

, los finalistas son Casa Currás y Cabanas, ambos de Lalín, y A de Rafa, de Vila de Cruces A categoría de filloas reúne Casa Currás, Cabanas y La Molinera, los tres en Lalín

reúne Casa Currás, Cabanas y La Molinera, los tres en Lalín En caldeirada de pescado , los finalistas son Hotel Balarés, de Ponteceso; Salitre y A Mundiña, ambos de A Coruña

, los finalistas son Hotel Balarés, de Ponteceso; Salitre y A Mundiña, ambos de A Coruña Para el premio a gallo, pularda ou capón , los establecimientos seleccionados son Mesón do Campo, de Vilalba; La Molinera, de Lalín; y Pampín Bar, de Santiago de Compostela

, los establecimientos seleccionados son Mesón do Campo, de Vilalba; La Molinera, de Lalín; y Pampín Bar, de Santiago de Compostela En la categoría de lamprea , competirán O Frenazo y Casa Calviño, ambos de As Neves, y El Refugio, de Oleiros

, competirán O Frenazo y Casa Calviño, ambos de As Neves, y El Refugio, de Oleiros La categoría de lura reúne Casa Gaibor, de Guitiriz; Comarea, da Coruña; y A de Rosa, de A Pobra do Caramiñal

reúne Casa Gaibor, de Guitiriz; Comarea, da Coruña; y A de Rosa, de A Pobra do Caramiñal En la de callos á galega , los finalistas son Casa Brandariz, de Arzúa; Pazo de Santa Cruz de Mondoi, de Oza-Cesuras; y Bar Fuentefría, de Ourense

, los finalistas son Casa Brandariz, de Arzúa; Pazo de Santa Cruz de Mondoi, de Oza-Cesuras; y Bar Fuentefría, de Ourense En la categoría de recetas de xoubas, sardina o parocha, resultaron seleccionados Millo, de A Coruña; O Pepecho, de Sada; y Nordestada, de O Porto do Son

La gastronomía como patrimonio

Los Premios da Cociña Galega reivindican el papel de las casas de comidas, de las tabernas y de los restaurantes que conservan recetas, técnicas y sabores ligados a la memoria colectiva. La iniciativa busca reconocer el trabajo de los profesionales que mantienen viva esta tradición y favorecer su continuidad entre las nuevas generaciones.

Esta segunda edición, además, coincide con un año especialmente significativo para la Asociación Amigos da Cociña Galega, fundada en 1976. Y es que la entidad celebra su 50 aniversario en la defensa y la promoción de la gastronomía tradicional, y lo hará con un evento para el que cuenta con numerosos apoyos institucionales, patrocinadores y colaboradores.

Los premios cuentan con la colaboración institucional de la Xunta de Galicia, Galicia Calidade, Xacobeo 2027, la Deputación da Coruña, a través de A Paisaxe que Sabe, y el Concello de Santiago de Compostela.

Cervezas 1906 participa como patrocinador ouro; Solthermic y Bico de Xeado, como patrocinadores prata; y Ternera Gallega, Paco & Lola, Aceiroga, Vinagres do Ribeiro y Alda Hotels, como patrocinadores bronce.

La iniciativa también cuenta con la participación de Pilgrim, Coruña Cociña, Vigo Gastronómico, Cociña Ourense, Costa da Morte Turismo, Colectivo de Gastronomía da Mariña, Cociñeiros Lugo, Empanada Viaxeira, Slow Food Compostela, Hostalaría.gal, Hostelería de Galicia, AGASU, Escuela de Hostelería y Turismo de Ourense, Centro Superior de Hostelería de Galicia, Carlos Oroza, Galicia Calidade, INORDE, CEO, Clúster Alimentario de Galicia, Iuni, ReiZentolo, Tac, Fressco, Placein, Diesemm, Miraveo, Clúster Turismo de Galicia, Macarfi y López Casanegra.