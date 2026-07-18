Dónde comer en en Galicia, según el cantante Taïn

Con apenas unos años de trayectoria en el pop rock, Taïn se ha convertido en una de las voces emergentes de la nueva escena musical española. El artista gallego dejó atrás el rap y las batallas de gallos para construir un universo propio, marcado por letras honestas, guitarras y una gran carga emocional. Tras el lanzamiento de su álbum debut Amor Subterráneo y de varios EP que consolidan su evolución artística, el cantante también nos descubre otra de sus pasiones: la gastronomía.

Estos son los bares, cafeterías y restaurantes de Galicia a los que siempre vuelve. Un recorrido que, por supuesto, pasa por Betanzos, su localidad natal.

Dónde desayunar

Miss Maruja en A Coruña Miss Maruja

Para empezar el día, Tain se queda con dos direcciones muy diferentes. En A Coruña elige Miss Maruja, un local al que guarda un cariño especial desde que grabó allí el videoclip de De Cero. "Desde que nos dejaron grabar el videoclip allí le he cogido el gusto a madrugar para ir a desayunar en la terraza al sol", explica. Además, destaca un detalle que le encanta: "La vajilla es súper divertida".

Su otra recomendación está en Café Delic, en Vilanova de Arousa, donde el desayuno sabe a vacaciones. "Desayunar aquí significa estar de vacaciones, levantarte en el camping e ir paseando con la brisa marina. Comer unas tostadas de mantequilla con café es un indispensable de mis veranos".

Dónde tomar el aperitivo

Bodega Martirio en A Coruña. Cedida

Cuando llega la hora del vermú, el artista apuesta por Bodega Martirio, en A Coruña. Reconoce que sus planes allí rara vez salen como estaban previstos. "Muchas veces que fui a tomar el aperitivo o el vermú me tuve que quedar a comer. Nunca me ha parecido un problema".

Dónde comer

Nuevo local de 'Volteo Tortillería' en A Coruña Quincemil

Como buen betanceiro, la tortilla ocupa un lugar destacado entre sus platos favoritos. En A Coruña recomienda Volteo Tortillería, un establecimiento al que define como una apuesta segura. "Como buen betanceiro me gusta un local de tortillas, más aún si es de un paisano mío. No fallan una".

Pero si hay que hablar de la tortilla por excelencia, Tain señala directamente a Adega Lastras, en Betanzos. "Es el clásico de los clásicos de la tortilla de Betanzos, la mejor tortilla que he probado nunca".

Dónde merendar

Para hacer una pausa a media tarde, su elección es Moita Miga, en Betanzos, una cafetería perfecta para disfrutar de un café acompañado de algo dulce.

Dónde cenar

piccola-betanzos-001 Quincemil

Entre sus favoritos para la cena aparece Piccola, en Betanzos, un restaurante que define como su "comodín". "Vale para todo porque lo hacen todo bien. Si quieres cenar fuera y no sabes qué te apetece, Piccola nunca va a decepcionar". Su recomendación es clara: la Pizza Balbo.

La segunda propuesta lleva hasta Taberna de Moncho, en Vilanova de Arousa. "Es un sitio muy especial para mí porque la considero mi segunda casa, mi lugar de respiro del año y siempre que podemos vamos a cenar ahí".

Dónde copear

Para terminar el día, Tain pone rumbo a Lugo. Allí suele salir por Karrusel y por La Misión, dos de sus locales de referencia.

Sobre este último destaca especialmente su terraza. "La zona superior de terraza por la noche es un lugar mágico, súper íntimo; siempre solemos ir solo a tomar una, pero nunca cumplimos".

Con estas recomendaciones, el cantante traza una ruta gastronómica muy personal por Galicia, marcada por los lugares a los que siempre vuelve y donde, más allá de la comida, también se encuentran algunos de sus mejores recuerdos.