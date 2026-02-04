Es cero turística, pero en esta aldea de 23 habitantes se come de maravilla: cocido a 25 euros con postre y bebida

El cocido gallego es de esos platos que siempre apetecen en invierno. Sencillo, calentito y muy reconfortante, el cocido gallego se prepara en multitud de hogares y restaurantes, y también se ofrece en fiestas gastronómicas.

Entre las próximas fiestas que incluyen en su programación una comida popular, a precios asequibles, con el cocido gallego como plato principal se encuentran las fiestas del grelo, en la aldea de Val de Xestoso, en Monfero (A Coruña).

Cocido completo por solo 25 euros

Los vecinos de Val de Xestoso, una pequeña parroquia de apenas 34 habitantes,ya tienen todo listo para su anual Feira do Grelo, que este 2026 cumple 15 ediciones y se celebrará el próximo domingo, 8 de febrero, con una programación que pone el foco en la gastronomía e incluye también actuaciones musicales.

El domingo 8, Val do Xestoso se vestirá de gala para celebrar la Feira do Grelo, cuyo principal atractivo, además de la exaltación del grelo, un superalimento, será una comida popular de cocido por el módico precio de 25 euros por comensal.

En concreto, el menú incluye sopa de cocido, cocido (con grelos, garbanzos, lacón, costilla, tocino, oreja y chorizo), orejas de postre y bebida, que podrá ser vino, agua o gaseosa.

La comida, amenizada con una actuación musical, comenzará poco después del pregón de fiestas, a cargo de Marcial Muzo, presentador y comunicador gallego, muy conocido por su labor de acompañamiento y diálogo con el público a través de la radio.

Asimismo, los asistentes podrán adquirir grelos y otros productos de la zona en el mercado, que abrirá a partir de las 10:30 horas. También podrán disfrutar de la actuación de un grupo folclórico y asistir al concurso de mandas de grelos y cestas.

A continuación, te detallamos el programa completo de la XXV Feira do Grelo de Val de Xestoso, en Monfero (A Coruña):