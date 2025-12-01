Estos son los 18 bares y restaurantes de Galicia con un Solete Repsol para disfrutar esta Navidad 2025

La gastronomía es un pilar fundamental en Galicia. La cocina gallega es uno de los grandes motores del turismo gastronómico, sustentada en la calidad excepcional de sus productos del mar (como mariscos y pescados) y de la tierra (como la ternera gallega).

Con la llegada de la Navidad, las salidas para disfrutar de una buena comida se vuelven más habituales. Para acertar con la elección, la Guía Repsol acaba de publicar la lista de Soletes de Navidad, en la que destacan 18 restaurantes gallegos.

La Guía Repsol recomienda 18 Soletes de Navidad en Galicia

La Guía Repsol ha presentado más de 300 Soletes de Navidad repartidos por casi todas las provincias de España, 18 de ellos situados en Galicia. Una selección de restaurantes, bares, vinotecas y cafeterías con un ambiente que se vuelve más especial los días clave, así como hornos donde se elaboran los mejores dulces de la Navidad.

Este 2025, la Guía Repsol ha reconocido 18 Soletes de Navidad en Galicia. En total, la comunidad cuenta con 342 Soletes. A continuación, te detallamos las nuevas incorporaciones divididas por provincias:

A Coruña

Betanzos: Bodega 83 (Rúa Castro, 13)

Santiago de Compostela: A Tasquiña da Senra (Rúa da Senra, 4) y La Quinta (Rúa da Caldeirería, 42)

Ferrol: Zahara (Rúa da Caldeirería, 42)

Lugo

Foz: Casa Damián (Paseo de Colón, 5)

Monforte de Lemos: Moure (Rúa Chantada, 16) y Garden Monforte (Avenida de Galicia, 13)

Guitiriz: Panadería La Esquina (Rúa Deputación, 3)

Ourense

Ourense: Ollo Kanalla Kfé (Parque das Mercedes, 5) y A Nené Ultramarinos (Rúa San Miguel, 5)

Allariz: Vinoteca A Micalla (Plaza Mayor, 5)

O Carballiño: Restaurante Pulpería Casa Gazpara (Rúa das Flores, 2)

Pontevedra

Poio: Casa Ces (Avenida Porteliña, 15) y Tintanegra (Avenida Francisco Regalado, 44)

Pontevedra: Confitería Solla (Rúa Michelena, 7)

Silleda: Parrillada El Gaucho (Lugar Lamela, 6)

Cambados: Vago Viños Brasería Cambados (Plaza Asorey, 3, bajo)

Redondela: Restaurante Regato Praia (Paseo de la Playa, 10)

Por otro lado, la distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal.

Sin embargo, entre los 27 monasterios premiados y repartidos por toda España, no figura ninguno de Galicia en esta primera edición.