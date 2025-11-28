Estos son los finalistas de los I Premios da Cociña Galega: el ganador se conocerá el 1 de diciembre

La Asociación Amigos de la Cocina Gallega impulsa la primera edición de los Premios de la Cocina Gallega, una iniciativa que busca poner en valor a tradición, los productos y el patrimonio culinario de Galicia, homenajeando a los profesionales y establecimientos que mantienen viva nuestra identidad gastronómica. Este viernes, ha dado a conocer los finalistas en cada una de las categorías.

Los premios están financiados por la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Turismo y cuentan con el apoyo de Paisaxe que Sabe de la Deputación da Coruña y el Ayuntamiento de Santiago, así como de Cervezas 1906 (Hijos de Rivera) como patrocinador oro; Cash Record, Martín Códax y Bico de Xeado como patrocinadores plata; y Ternera Gallega, Palo Santo y Vinagres do Ribeiro como patrocinadores bronce.

Bajo el lema "Celebremos nuestra cultura gastronómica", los galardones nacen con la voluntad de reconocer a la cocina auténtica, la de las casas de comidas, tabernas y restaurantes que conservan el espíritu y el sabor de siempre, y también de abrir espacio a la innovación que sabe respetar el origen. En esta misma línea, los galardones serán figuras de Sargadelos.

La Asociación ya dio a conocer a los finalistas de los premios, que son los siguientes:

Mellor pulpo á feira Casa Gazpara O Fuchela Pulpeira de Melide

Mellor Receita de Mexilón A Cortiña As Garzas Nado

Mellor Receita con Berberechos Abastos 2.0 D'Berto Nito

Mellor Lacón con Grelos Cabanas La Con Fusión La Molinera

Mellor Receita con Vieira Faragulla Nado Pablo Gallego

Mellor Receita con Merluza Casa Marcelo Nado Nito

Mellor Salpicón de Marisco D'Berto El Refugio Nito

Mellor Receita con Año/Cabrito Coto Real Faragulla La Viuda

Mellor Receita con Vacún Galego Gonzaba España Río Sil

Mellor Receita con Galo/Pularda/Capón A de Rafael Don Dín Pampín

Mellor Receita con Lamprea Chef Rivera El Refugio O Frenazo

Mellor Arroz de Marisco A Cofradía de Rinlo Meloxeira Salitre

Mellor Caldeirada A Mundiña D'Berto Beiramar

Mellor Receita con Lura Nito El Serrano Surrey

Mellor Caldo Galego Galicia La Molinera La Viuda

Mellores Callos á Galega Culuca Miga Simpar

Mellor Empanada Empanada Viajera Nito Salitre

Mellor Pan Boa Miga Forno de Carlos Millo

Mellor Postre Casero Casa Marcelo (Calleiro) Nado (Flan) La Viuda (Brazo de Gitano)



Habrá además tres reconocimientos especiales que ya están otorgados: Singulares de Galicia (dirigido a figuras o establecimientos que representan el espíritu más puro de la cocina tradicional), Casas de comidas (espacios donde la hospitalidad y el sabor siguen siendo los pilares de la experiencia gastronómica) y Platos olvidados (recetas recuperadas gracias a la labor de profesionales que mantienen viva la memoria culinaria). Los homenajeados en estas categorías simbólicas son los siguientes:

Pratos Esquecidos: Salmoira (Maragota en Salazón)

Casas de Comidas: La Viuda

Senlleiros de Galicia: El Refugio

Los Premios da Cociña Galega tienen un carácter singular: son otorgados por gallegos y gallegas profesionales de la propia tierra, en un ejercicio de reconocimiento colectivo de nuestra cultura culinaria. El proceso de selección pretende que los galardones sean el reflejo de la diversidad y riqueza del territorio, reconociendo la excelencia y la autenticidad de las recetas que definen nuestra identidad como pueblo.

Cada categoría contará con uno ganador y dos finalistas, que se darán a conocer durante la gala de 1 de diciembre de 2025 en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela. La organización quiere así reivindicar el valor de la tradición como parte de la modernidad, destacando el papel de las recetas que atravesaron generaciones, de los productos locales y de las técnicas que hicieron de la cocina gallega un símbolo de calidad y reconocimiento dentro y fuera del país.

Un jurado con 60 profesionales

El jurado de los Premios da Cociña Galega está formado por más de 60 profesionales multidisciplinares del sector gastronómico, con representación de las cuatro provincias gallegas. En él participan críticos gastronómicos, periodistas especializados, docentes, representantes de escuelas de hostelería, enólogos, productores, consultores, responsables de entidades turísticas y divulgadores culinarios.

Los Premios de la Cocina Gallega están organizados por la Asociación Amigos da Cociña Galega y la Fundación A Mundiña, y cuentan con la colaboración institucional de la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, de la iniciativa A paisaxe que sabe de la Deputación da Coruña, y del propio Ayuntamiento de Santiago.

La iniciativa suma también el apoyo de numerosas entidades colaboradoras, entre las que se encuentran Coruña Cociña, Vigo Gastronómico, Cociña Ourense, Turismo da Costa da Morte, Colectivo Gastronómico da Mariña, Cociñeiros Lugo, Slow Food Compostela, Hostalaría.gal, Federación Galega de Turismo e Hostelería, Asociación de Empresarios Hosteleiros de Pontevedra, Asociación Galega de Sumilleres, Escuela de Hostelería e Turismo de Ourense, Centro Superior de Hostelería de Galicia, el CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, Galicia Calidade, INORDE, la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), el Clúster Alimentario de Galicia, el Clúster Turismo de Galicia.