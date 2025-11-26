Estos son los 4 restaurantes de Galicia con Estrella Verde Michelin en 2026: la lista completa

La Estrella Verde Michelin es un reconocimiento que premia la sostenibilidad, destacando a los restaurantes por sus prácticas ambientales y éticas. Cada Estrella Verde cuenta una historia de responsabilidad e innovación, y en Galicia hay cuatro que merecen ser reconocidas.

Ya son 59 los restaurantes con Estrella Verde en la selección española de la Guía Michelin 2026, de los cuales cuatro se localizan en Galicia. Se trata de Culler de Pau (O Grove), O Balado (Boqueixón), Secadeiro (Serra de Outes) y Pepe Vieira (Raxó).

Los 4 restaurantes de Galicia con Estrella Verde Michelin en 2026

Galicia no suma ningún nuevo restaurante con Estrella Michelin este año. No obstante, mantiene intacta la lista de locales reconocidos por su excelencia culinaria y por su enfoque responsable en el uso de los recursos, los ingredientes locales y de temporada, y otras prácticas éticas.

A continuación, te detallamos la lista completa de restaurantes de Galicia con Estrella Verde Michelin en 2026:

Culler de Pau (O Grove)

Vistas desde le comedor de Culler de Pau Culler de Pau

En O Grove, en plena ría de Arousa, se alza Culler de Pau, un restaurante rodeado de huertos y calas de arena blanca. Liderado por el chef Javier Olleros y su mujer Amaranta Rodríguez, el proyecto combina naturaleza, creatividad y sostenibilidad, ofreciendo una experiencia gastronómica conectada con su entorno.

Su cocina "km 0" se basa en productos propios y locales, cultivados en su huerta y seleccionados con cuidado según la temporada. "Hace 10 años iniciamos nuestro proyecto de huerta, una extensión natural de nuestro restaurante que nos permitía observar y conocer de forma directa el mundo vegetal en nuestro territorio", indican en su web.

Cada plato refleja esta filosofía, desde hierbas recién recolectadas hasta verduras y hortalizas en su punto óptimo, transformadas con técnicas que equilibran innovación y respeto por los sabores tradicionales de Galicia. Ofrece tres menús degustación: Ronsel (170 euros), Marexada (190 euros) y Descuberta (225 euros).

El restaurante, minimalista y con todo cuidado de detalles, te permite descubrir un proyecto donde mar, tierra y bosque hacen una combinación perfecta y donde la gastronomía se convierte en un homenaje al entorno y a la cultura gallega.

O Balado (Boqueixón)

Sala de O Balado Cedida

O Balado, dirigido por Marta y Roberto, se encuentra en una pequeña aldea rodeada de naturaleza, lo que hace que llegar requiere un pequeño recorrido una vez que dejes el coche. La casa, discreta desde el exterior, sorprende al entrar con un comedor acogedor, donde conviven detalles rústicos y modernos, y una "lareira" para cocinar y ahumar productos.

En esta finca de 7.000 m2 ofrecen una propuesta gastronómica que se centra en dos menús degustación: Viaxe por 60 euros y otro menú Viaxe por 75 euros. Ambos combinan tradición y creatividad. Los platos destacan por el uso de ingredientes de proximidad, muchos de su propia huerta ecológica con 800 plantas.

Además de la comida, O Balado ofrece una experiencia tranquila en un entorno natural único, donde el silencio y el aire libre acompañan la visita. El espacio también permite apreciar la producción propia con vegetales, hierbas y plantas cultivadas en la finca.

O Secadeiro (Serra de Outes)

Chefs del restaurante de Outes (A Coruña) 'O Secadeiro'

Fernando Rodríguez y Eva Guzmán están al frente de O Secadeiro, un restaurante de la Serra de Outes galardonado por la Guía Michelin con la Estrella Verde. "Atesoramos un huerto propio, con un pequeño invernadero, y calculamos que el 80% de los productos con los que trabajamos vienen de nuestro entorno", afirma la pareja de cocineros.

La propuesta de O Secadeiro, actual y no exenta de personalidad, se centra en un único menú vegetal de temporada. "Ponemos el foco especialmente en el mundo vegetal y recuperamos legumbres autóctonas, como el Lentellón de Banzas", explican Fernando y Eva. Su menú degustación tiene un precio de 70 euros por persona e incluye productos de temporada.

Pepe Vieira (Raxó, Pontevedra)

El chef Pepe Vieira

Con dos Estrellas Michelin y una Estrella Verde, Pepe Vieira explora recetas e ingredientes foráneos para combinarlos con los excelentes productos locales en sus tres menús degustación: Romasanta (9 platos principales y precio de 255 euros por comensal), O señor de Andrade (6 platos y 200 euros) y A Santa Elección (3 platos y 170 euros).

"La experiencia, con la sostenibilidad de trasfondo, empieza con unos aperitivos en el huerto y, a partir de ahí, recorre distintos espacios del edificio hasta concluir en la sala, abierta a la naturaleza a través de un intenso ventanal. Es un milagro encontrar un establecimiento así en pleno campo", afirma la Guía Michelin.

Xosé Torres Cannas (chef de Pepe Vieira), por su parte, explica que la sostenibilidad es una manera de estar en el mundo. "Tenemos dos huertos, uno biodinámico en la misma finca, y le damos enorme importancia a nuestros residuos orgánicos", dice a este respecto.