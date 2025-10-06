La mejor tortilla de patatas de España no está en Galicia pero es al estilo Betanzos: poco hecha y sin cebolla

La tortilla de patatas es uno de los grandes manjares de la gastronomía española. Aunque parece un plato simple, la buena maña en su cocinado marca la diferencia. Conquista a quien la prueba, aunque genera debate entre los defensores de hacerla con o sin cebolla, y de dejarla más o menos hecha.

El 5 de octubre, Alicante Gastronómica 2025 celebró el concurso para escoger la mejor tortilla de España, siendo Ferrol y Betanzos (A Coruña) los representantes gallegos. No obstante, Galicia no ha vuelto a conseguir su premio, sino que el ganador ha sido La Falda de Chamberí (Madrid).

La mejor tortilla de España es madrileña y al estilo Betanzos

Alejandro Oliveira, cocinero de la mejor tortilla de España 2025 alicantegastronomica.com

La mejor tortilla de España en 2025 se sirve en La Falda, un restaurante ubicado en el barrio de Chamberí (Madrid). Así lo ha decidido el jurado en el XVIII Campeonato Nacional - Trofeo Tescoma, ha acogido la VII edición del Alicante Gastronómica.

El responsable de la tortilla ganadora es el cocinero Alejandro Oliveira, quien ha revelado que el secreto de su receta está en la sencillez: "una tortilla normal, de patata, con la patata mona lisa, 12 huevos y unas 3 yemas". Además, ha declarado a la organización que siempre la hacen "sin cebolla".

Uno de los eternos debates que giran alrededor de la tortilla de patatas es precisamente este: con o sin cebolla. Jamás se podrá decir con certeza cuál de las dos opciones es mejor, porque ambas destacan en cualquier restaurante del país.

Otra característica de la tortilla que genera cierta disputa es su tiempo de cocinado. Hay quien opina que al estilo Betanzos está demasiado líquida, mientras que otros defienden este tipo de tortilla como si no hubiera un mañana y atacan a las que están muy hechas.

En el caso de la tortilla de La Falda, el estilo Betanzos ha sido el escogido para elaborar su tortilla poco cuajada. Por supuesto, la calidad de los ingredientes juega un papel fundamental en el resultado final de la tortilla, que ha conquistado al jurado por su equilibrio y sabor.

Finalistas gallegos

Esta XVIII edición contó con la participación de cocineros de Galicia, Burgos, Cantabria, La Rioja, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana. Los finalistas gallegos que se han quedado a las puertas de conseguir el premio han sido:

Alberto García Ponte: Mesón O Pote (Betanzos)

Pedro Miño: Adega Lastras (Betanzos)

Samuel Curbeira: Ankha (Ferrol)

Esteban Rey: Zahara (Ferrol)

El jurado estuvo compuesto por José Gómez 'Joselito', Paco Torreblanca, Kiko Moya (L'Escaleta), Carmen Ruscalleda (Moments Mandarin Oriental), Fran Martínez (Maralba), y Quique Dacosta (Quique Dacosta).

También valoraron aspectos como el color, el sabor y la textura los dos Campeones de España de Tortilla: José Manuel Crespo (El Manjar), Senén González (Sagartoki y La Cocina de Senén), y los periodistas Pepa Fernández y Paz Álvarez.